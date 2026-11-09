¿Quiénes son las cuatro víctimas fatales del accidente en vía Cali-Buenaventura? Hay una menor

La Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca informó que tras el grave accidente registrado este lunes 9 de noviembre en la vía Cali-Buenaventura, cuatro personas perdieron la vida y siete más resultaron heridas.



El siniestro vial se reportó a la altura del Túnel El Naranjo, identificado como el túnel número 6, a la altura del kilómetro 54 en el tramo entre Buenaventura y Lobo Guerrero.

De acuerdo con las autoridades viales, en el hecho se vieron involucrados un tractocamión tipo niñera, un microbús de servicio público, que cubría la ruta Buenaventura-Cali, y una motocicleta.

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“La hipótesis inicial es materia de investigación. Nuestros uniformados de la dirección de tránsito y transporte adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas de este hecho”, indicó el teniente coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca. No obstante, hizo un “llamado a toda la comunidad a respetar las normas de tránsito, evitar adelantamientos indebidos y conducir con responsabilidad. La prudencia en la vía es un compromiso con la vida. Por favor, no más excusas en la vía”. (Lea también: Imágenes del grave accidente entre bus, un tractocamión niñera y una moto en la vía Cali-Buenaventura)



Esto se sabe sobre los fallecidos en la vía Cali-Buenaventura

El oficial Rivero reveló que entre las personas fallecidas se encuentran el conductor del microbús, quien inicialmente fue identificado como Luis Felipe Domínguez, quien trabajaba para la empresa Expreso Palmira. Asimismo, se informó sobre la muerte de un pasajero, una menor de edad de aproximadamente 6 años y una mujer que perdió la vida posteriormente en un centro asistencial del municipio de Dagua.



Sobre los heridos, uno de los cuales es el conductor del tractocamión, cuatro fueron trasladados al Hospital de Dagua y los demás al de Buenaventura. Su pronóstico es reservado y sufrieron lesiones de gravedad.



La Unión Vial Camino del Pacífico informó al final de la tarde en cuanto a movilidad que se habilitaba el “paso vehicular por la calzada derecha con sistema Pare y Siga a un carril en el PR 55+000, sector El Naranjo (Dagua)”, y que el túnel 6 permanecía cerrado en el sentido Buga-Buenaventura-Buga.

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