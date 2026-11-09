Extinción de dominio al Eln: ocupan 83 bienes avaluados en $36.310 millones tras Operación Fénix

La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ejecutaron varias medidas de extinción de dominio a bienes que, de acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, serían golpes contundentes en contra del Eln. El mandatario de la Nación reveló detalles de la Operación Fénix con los que estarían afectando las economías ilegales de este grupo.



"¡AL ELN LE ESTAMOS QUITANDO SUS FORTUNAS, SUS BIENES Y EL DINERO CON EL QUE FINANCIA EL NARCOTERRORISMO!", escribió De la Espriella en su cuenta de la red social X. El presidente reveló que con la operación conjunta se ejecutaron medidas sobre 83 bienes, que estarían avaluados en $36.310 millones y pertenecían a una estructura criminal al servicio del Frente Camilo Torres Restrepo del Eln.

De la Espriella explicó que la operación incluyó "seis apartamentos, ocho fincas, ocho vehículos, tres establecimientos comerciales, tres parqueaderos, dos sociedades, una casa, un hotel, un lote y 50 semovientes. Los bienes estaban distribuidos en Bogotá, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Norte de Santander". El mandatario explicó que los cabecillas de esta organizació, alias Wilson, alias Cantante y alias José, ya habían sido capturados.

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"Utilizaba predios rurales en Teorama (Norte de Santander) para producir cocaína, enviarla a Centroamérica por el puerto de Cartagena y distribuirla en ciudades como Bogotá y Medellín", añadió De la Espriella. Asimismo, el mandatario aseguró que al Eln "le vamos a quitar hasta el último peso que pretendan utilizar para financiar el terrorismo. se les acabó el negocio de esconder fortunas, lavar dinero y comprar armas con la plata del narcotráfico".

