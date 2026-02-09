¿Cómo ayudar a los damnificados por ola invernal en Colombia? Así puede contribuir con la Cruz Roja

La situación de Córdoba no tiene precedentes recientes. Las intensas lluvias han provocado que miles de familias damnificadas hayan tenido que salir de sus hogares por fuertes inundaciones que han acabado con todo. No cuentan con electrodomésticos ni con muebles en buen estado; los alimentos, por otro lado, se han echado a perder por el agua o incluso los que lograron recuperarse se han dañado, en muchos casos, por falta de refrigeración.

Se estima que, aproximadamente, más de 40.000 familias se hayan visto afectadas en este departamento; varias de ellas han tenido que abandonar sus viviendas y continúan preocupadas porque el nivel del agua parece seguir subiendo. Muchos albergues temporales en los que se refugian los damnificados no dan abasto, y los alimentos e insumos requeridos para garantizarles una buena calidad de vida a los afectados por la ola invernal cada vez son más altos.

"La verdad es que es muy preocupante porque hay casas de familias totalmente tapadas, no pudieron rescatar absolutamente nada", dijo una de las mujeres afectadas, para Noticias Caracol, en zonas rurales y corregimientos como Martinica, en el departamento de Montería. "Aquí la mayoría de la población ha perdido todo lo que es ventilador, sus televisores, sus neveras", explica otro de los damnificados.



La situación en el corregimiento de Martinica es crítica; según testimonios locales, cerca del 80% de las 350 familias residentes han tenido que abandonar sus hogares. Los afectados se ven obligados a desplazarse a pie por zonas inundadas para buscar refugio en los 17 albergues gestionados por la Alcaldía de Montería y la Gobernación de Córdoba.



En los puntos de atención, ha comenzado la entrega de suministros esenciales como colchonetas, sábanas y kits de aseo. Los damnificados, muchos de los cuales perdieron todas sus pertenencias, han manifestado su gratitud por el apoyo recibido. Sin embargo, el sentimiento de pérdida es profundo. Habitantes de municipios como San Pelayo destacan la dificultad emocional de abandonar el patrimonio conseguido con años de esfuerzo, aunque priorizan la preservación de la vida ante la magnitud del desastre. Actualmente, el departamento permanece en alerta máxima, supeditado a que el descenso del nivel del agua permita iniciar las labores de reconstrucción.

La salud es otro de los aspectos preocupantes entre los principales damnificados. Según recientes testimonios recopilados, muchas personas ya presentan afecciones estomacales, gripes y otras complicaciones de salud que se han acentuado con el invierno. Frente a esto, la ayuda y el trabajo de diferentes organizaciones encargadas de suministrar alimentos, medicina y demás tipo de atención a los afectados es crucial.

La Cruz Roja Colombiana, por ejemplo, ha dispuesto de un espacio en su página web para que las personas interesadas puedan aportar y ayudar a los más damnificados. Actualmente, esta organización trabaja para ayudar a los afectados en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Sucre, Magdalena, Chocó y Antioquia y ha dispuesto de una cuenta bancaria a la cual se puede enviar la donación monetaria. "Muchas personas han quedado sin hogar, sin acceso a alimentos y sin agua potable", explica la Cruz Roja.



¿Cómo donar para auxiliar a los damnificados por la ola invernal en Colombia? Paso a paso para contribuir en las labores de la Cruz Roja

Acceda a la página oficial de la Cruz Roja a través del siguiente enlace. Una vez ingrese, haga clic la pestaña emergente en la que se lee el siguiente mensaje: 'Con toda por los damnificados'. Una vez dentro de la sección habilitada para las donaciones, seleccione el botón 'Donar ahora'. La página lo llevará al espacio en el que podrá hacer su respectiva donación: esta podrá ser de cualquier monto. Diligencie los datos solicitados y finalice la donación.

