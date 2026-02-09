Tras diálogos previos, EE. UU. y Colombia destruyeron narcosubmarino con 10 toneladas de cocaína

En una demostración de fuerza tras la reciente diplomacia de alto nivel, el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó hoy la ejecución de una exitosa operación conjunta con las autoridades de Colombia que resultó en la intercepción y destrucción de un semisumergible cargado de estupefacientes.

A través de un comunicado en la red social X, el gobierno estadounidense reveló que el operativo permitió la incautación de 10 toneladas de cocaína. Según estimaciones oficiales, el cargamento tiene un valor en el mercado ilegal de 410 millones de dólares, lo que representa un golpe financiero masivo para las estructuras transnacionales del tráfico de drogas. Durante la intercepción del narcosubmarino, las fuerzas de seguridad lograron la captura de cuatro individuos, quienes se encontraban a bordo de la embarcación y ahora quedaron a disposición de las autoridades competentes.

"Con el apoyo de la INL, las fuerzas de seguridad colombianas ejecutaron una operación conjunta para atacar este narcosubmarino. Se destruyeron 10 toneladas de cocaína con un valor de $441 millones y se arrestó a 4 narcotraficantes. Las alianzas sólidas dan resultados sólidos", escribió el Departamento de Estado de EE. UU.



La relevancia de esta acción no solo radica en la cantidad de droga incautada, sino en el momento político en el que se produce. La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) destacó la efectividad de la cooperación entre ambas naciones.



Y es que la oficina presidencial estadounidense subrayó que esta operación ocurría apenas una semana después de la reunión bilateral entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Este resultado operativo se interpreta como una señal de continuidad en la agenda de seguridad compartida, reforzando los compromisos adquiridos durante el encuentro presidencial en Washington, donde la lucha contra el narcotráfico se mantuvo como un eje central de la conversación.



¿Cuáles fueron los puntos clave en conversación que tuvieron presidentes Petro y Trump?

Tras un año marcado por hostilidades y descalificaciones personales, los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro, lograron un acercamiento estratégico durante una reunión privada en la Casa Blanca. Pese a que el encuentro careció de la pompa de las visitas de Estado tradicionales, ambos líderes calificaron la charla de dos horas como productiva y cordial.



El giro en la relación bilateral

La tensión entre ambos mandatarios había alcanzado niveles críticos en 2025, incluyendo la revocación de la visa de Petro, la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas y sanciones financieras contra la familia del presidente colombiano (inclusión en la Lista Clinton). Sin embargo, la caída y captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 parece haber reconfigurado el tablero regional, facilitando este primer encuentro personal.



Narcotráfico

El combate a las drogas fue el eje central de la conversación, aunque persisten visiones opuestas:



La postura de EE. UU.: Washington cuestiona el incremento en la producción de cocaína basándose en datos de la ONU.

Washington cuestiona el incremento en la producción de cocaína basándose en datos de la ONU. La propuesta de Petro: el mandatario colombiano defendió la sustitución de cultivos y entregó una lista de capos internacionales que, según él, residen en ciudades como Madrid, Dubái o Miami.

el mandatario colombiano defendió la sustitución de cultivos y entregó una lista de capos internacionales que, según él, residen en ciudades como Madrid, Dubái o Miami. Un gesto simbólico: Petro obsequió a Trump café y chocolates colombianos como prueba del éxito de la economía legal sobre la ilícita.

3. Acuerdos y mediaciones regionales

Más allá de la seguridad, la reunión dejó compromisos importantes:



Mediación regional: Trump aceptó intervenir para mejorar las relaciones entre Colombia y Ecuador .

Trump aceptó intervenir para mejorar las relaciones entre . Venezuela: Petro ofreció el respaldo de Ecopetrol para colaborar en la estabilización económica del país vecino tras el cambio de régimen.

Petro ofreció el respaldo de para colaborar en la estabilización económica del país vecino tras el cambio de régimen. Migración: se confirmó la reactivación de los vuelos de deportación de colombianos indocumentados desde EE. UU.

