En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
JEAN CLAUDE BOSSARD
ARTURO CHAR
'POLLO' CARVAJAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así va el pico y placa para motos en Medellín durante diciembre de 2025: multas por incumplirlo

Así va el pico y placa para motos en Medellín durante diciembre de 2025: multas por incumplirlo

La medida del pico y placa en la capital antioqueña rige de lunes a viernes, de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. Estas son las motos que no tienen restricción.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
Pico y placa motos Medellín diciembre de 2025: cuál es la multa por incumplirlo
Pico y placa motos Medellín diciembre de 2025: cuál es la multa por incumplirlo -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad