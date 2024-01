Interceptan caravana del CICR en Tame y secuestran ambulancia con herido; culpan al ELN

Una caravana del Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-, que trasladaba a un miembro de un grupo armado que resultó herido, fue interceptada por presuntos miembros del ELN en Tame, Arauca, y la ambulancia, con personal médico y el paciente, fue secuestrada por más de dos horas este domingo 14 de enero.



Stephanie Eller, jefe de la subdelegación del Comité Internacional de la Cruz Roja de Bucaramanga y quien tiene jurisdicción en el departamento de Arauca, detalló que gente de su equipo se trasladaba por municipio de Tame “para llevar a cabo una evacuación médica de un herido”.

“Nosotros, como Comité Internacional de la Cruz Roja, tenemos la posibilidad de brindar este apoyo cuando se presenta este tipo de situación. Entonces estábamos brindando un acompañamiento, una ambulancia de salud pública, para hacer la evacuación médica al primer centro de salud de este herido. Pero desgraciadamente, en el momento en que la ambulancia y el equipo nuestro se movía en dirección al hospital de Tame, fue interceptado por hombres armados que no permitieron que nuestro equipo siguiera acompañando la ambulancia y se llevaron la ambulancia con el personal sanitario a bordo y el herido”, indicó la funcionaria.

Eller indicó que movilizaron “todos los posibles interlocutores necesarios para garantizar la liberación y la entrega del personal sanitario de la ambulancia y del herido. Por suerte, se dio unas horas más tarde y la persona pudo recibir la debida atención en salud y pudo volver a su casa el personal de salud”.

La funcionaria del CICR expresó “una gran preocupación que ya, entre el mes de septiembre y ahora, es el segundo incidente de este estilo que se presenta en el departamento de Arauca”.

Publicidad

Agregó que hay “otras partes del país, no incluyendo la presencia del CICR, pero siguen presentándose afectaciones a la misión médica y los otros servicios de salud con actores armados que impiden el libre paso de las ambulancias, que no permiten las evacuaciones de heridos, es algo que nos genera una gran preocupación”.

Estos hechos, sostuvo, generan “una afectación para todas las comunidades, son vacunas para los niños que no se dan, servicios prenatales, atención a enfermedades comunes que tampoco se dan. Y obviamente, cuando hay una afectación a los actores humanitarios, hay un riesgo de que no se pueda ir más a estas zonas y entonces que no se pueda brindar la debida atención para las comunidades afectadas por los conflictos armados”.

Agregó que, en marzo, el CICR presentará su informe anual, “retomando las cifras del 2022, donde Arauca era el departamento con mayor afectación en términos de desplazamiento de individuales, con más de 19 mil personas reportadas como desplazadas de forma individual a raíz del conflicto armado. Sabemos que eso también son cifras que no representan la realidad, porque muy a menudo las personas no denuncian los hechos, no hacen el reporte de víctimas.



“Arauca estuvo también dentro de los cinco departamentos más afectados por desapariciones en el marco del conflicto y también por contaminación por armas, o sea minas antipersonales y otros artefactos explosivos”, dijo.