Invima alerta de medicamento falsificado para tratar cáncer y enfermedades autoinmunes en Colombia

Un importante medicamento, empleado para tratar varias enfermedades del sistema inmune y ciertos tipos de cáncer, fue alertado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). La entidad colombiana explicó que se detectó una versión falsificada del producto, lo que puede significar un grave riesgo para la salud de los pacientes que requieren de su uso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"El análisis del titular concluyó que el lote reportado como falsificado no existe dentro de sus presentaciones oficiales para Colombia, y que el empaque evaluado presenta diferencias notorias en artes, colores, hologramas, impresión, códigos y elementos de seguridad, lo cual confirma su origen fraudulento", se lee en el informe del Invima. La entidad dijo que el titular del producto verificó que no existe trazabilidad de su ingreso al país. "Las etiquetas no cumplen con las especificaciones exigidas para los productos comercializados legalmente", enfatizaron.



Lea: Invima alerta por producto para cabello usado en Colombia: ordenan retiro inmediato del mercado



¿Cuál es el medicamento falsificado que circula en Colombia?

El Invima informó sobre la detección y confirmación de un producto falsificado siendo comercializado en el país. El medicamento fue identificado como "MABTHERA CONCENTRADO PARA INFUSIÓN 500 mg/50mL". La entidad adviertió que el producto falsificado "no ofrece garantías de calidad, seguridad ni eficacia y representa un riesgo grave para la salud, pues se desconoce completamente su composición, manejo, almacenamiento y procedencia".



Los medicamentos fraudulentos generan falsas expectativas sobre su origen y pueden desencadenar efectos adversos severos, tratamientos ineficaces o complicaciones potencialmente mortales. En cuanto los detalles del producto identificado como falso se encuentra lo siguiente:



Lote M8521D09

Fecha de manufactura 09-2023

Fecha de expiración 09-2026.

"La falsificación fue corroborada por el titular del registro sanitario, F. Hoffmann–La Roche Ltd., tras el análisis técnico del material recibido, el cual no corresponde a ninguna presentación genuina autorizada para Colombia. En el país, MABTHERA CONCENTRADO PARA INFUSIÓN 500 mg/50mL, cuyo principio activo es Rituximab, cuenta con registro sanitario INVIMA 2010MBT-0010348, vigente bajo la modalidad de importar y vender, siendo F. Hoffmann–La Roche Ltd. el titular autorizado", aseguraron.

Publicidad

“La falsificación de medicamentos constituye una amenaza seria para la salud pública. Invitamos a la ciudadanía a adquirir siempre productos en establecimientos autorizados, verificar el registro sanitario y reportar cualquier sospecha. Proteger la vida y la salud de los colombianos es un compromiso que asumimos con absoluta responsabilidad", dijo William Saza, coordinador de Farmacovigilancia del Invima.

Lea: Alerta sanitaria en Colombia: Invima investiga medicamento tras eventos adversos graves en la salud



¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.