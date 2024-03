JEP definirá la libertad de Salvatore Mancuso: “Excelente esta decisión”, dice Petro

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, invocó el poder preferente en el caso del sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y asumió todas sus investigaciones como paramilitar y en su rol de “bisagra” entre este grupo y agentes de Estado.



Así las cosas, será la JEP el encargado de definir la libertad de Salvatore Mancuso, que ya le fue negada por tribunales de justicia y paz.

Al conocerse esta noticia, el presidente Gustavo Petro aseguró que es una decisión “excelente”.



“Me parece excelente esta decisión. Debe existir un solo tribunal de cierre de la verdad. Los procesos investigativos judiciales no se pueden fragmentar en diversas unidades investigativas porque eso lleva a la impunidad”, escribió el mandatario colombiano en la red social X.

Decisión del Tribunal de Justicia y Paz sobre Mancuso

Salvatore Mancuso se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá y esta decisión de la JEP se da días después de que eltribunal de Justicia y Paz de Barranquilla le negara la libertad al exparamilitar, designado como gestor de paz por el gobierno de Gustavo Petro.

El magistrado explicó en su decisión que el excomandante de las AUC actualmente no hace parte de ningún grupo armado ilegal y que por esta razón no podía ser liberado. Además, indicó que tampoco resultaba coherente decir que tenía supremacía en alguna banda y que, de ser así, debería iniciarse un trámite de incumplimiento en su contra por el compromiso de no volver a delinquir.



El exjefe paramilitar volvió a Colombia tras cumplir su condena en Estados Unidos.

Junto a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, Salvatore Mancuso creó sangrientos grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia o las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). También contribuyó en la formación de las Convivir en 1994, según la Comisión de la Verdad. En estos grupos se avaló el uso de armas por parte de civiles, argumentando legítima defensa, apoyo a la seguridad y defensa nacional, además de la articulación con la fuerza pública.

En Colombia, Salvatore Mancuso es señalado de más de 4.000 crímenes relacionados con desplazamiento forzado, homicidios y violencia de género, entre otros.