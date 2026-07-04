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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / JEP entrega restos de víctimas desaparecidas hace más de 25 años: avance en el esclarecimiento

JEP entrega restos de víctimas desaparecidas hace más de 25 años: avance en el esclarecimiento

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó los restos de víctimas de desaparición forzadas en la región del Urabá tras más de dos décadas.

Por: EFE
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
JEP entrega restos de víctimas desaparecidas hace más de 25 años: avance en el esclarecimiento
Los cuerpos fueron recuperados en Apartadó, Antioquia.
JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó a sus familias los restos de tres víctimas de desaparición forzada, recuperados en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, más de dos décadas después de que desaparecieran durante el conflicto armado, informó este sábado la entidad.

La JEP explicó que los cuerpos fueron ubicados en zonas rurales del corregimiento de San José de Apartadó, "gracias a información suministrada por integrantes de las extintas FARC en versiones voluntarias y diligencias judiciales realizadas dentro del Caso 04", que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto en la subregión de Urabá.

¿Qué se sabe de los restos de las víctimas?

Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001; Humberto Palacios Palacios, trabajador del campo dedicado al aserrío de madera, desaparecido el 19 de octubre de 2000, y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva por decisión de la jurisdicción. Los restos fueron entregados a sus familiares el pasado 12 de junio.

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Según la JEP, la recuperación de los cuerpos fue resultado de labores de contrastación, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF). Mientras que la identificación fue posible mediante análisis antropológicos y cotejos genéticos realizados junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares de las víctimas.

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La jurisdicción señaló que estas entregas constituyen un avance en el esclarecimiento de desapariciones forzadas ocurridas en Urabá y reflejan la importancia de los aportes de verdad realizados por excombatientes sometidos a ese tribunal para localizar a personas desaparecidas durante el conflicto armado.

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AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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