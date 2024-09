Jhenny Masmela, militar herida por ELN en Arauca, aún tiene una esquirla en el cuerpo

En el Hospital Militar aún permanecen hospitalizados 11 de los 25 militares que resultaron heridos por el ataque del ELN, el pasado 17 de septiembre, a la base de Puerto Jordán, en Arauca. Entre ellos está la única mujer afectada por el atentado terrorista, la subteniente Jhenny Masmela.

Historia de la subteniente Jenny Masmela

Tiene 24 años y se formó en la Escuela Militar de Bogotá. La trasladaron al batallón de apoyos y servicios para el combate No. 4 en Medellín.

Creció soñando con portar el uniforme del Ejército, inspirada por su padre, un combatiente retirado que dedicó 25 años a la institución.

Siempre supo que su carrera no estaría exenta de riesgos. Sin embargo, el ataque de Arauca fue inesperado y devastador. Llevaba tres meses de servicio en esa zona y ahora enfrenta las secuelas físicas y emocionales del atentado.

“Cuando comenzó todo ese ataque yo no sentía nada de dolor, sentía un dolor en el glúteo derecho, que fue donde estuve herida. Comenzamos fue a sacar a los heridos de las oficinas y ya cuando fui asimilando me dijeron que estaba con sangre por la parte de atrás y ahí me di cuenta de que estaba herida”, narró en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Con una esquirla alojada en el cuerpo, la subteniente fue trasladada a Bogotá, donde recibe tratamiento en el Hospital Militar. Aunque su recuperación avanza, el fragmento de metralla aún no ha podido ser retirado, lo que prolonga su dolor físico.

Pero esto no ha logrado mermar el espíritu de la militar, que tiene claro su objetivo: “Nosotros tenemos que seguir trabajando por el país, esa es nuestra misión”.