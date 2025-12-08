Pico y placa en Cartagena del 8 al 12 de diciembre: así será la rotación y las multas vigentes

Cartagena de Indias, conocida por su atractivo turístico, implementa el sistema de restricción vehicular denominado pico y placa como una herramienta clave para gestionar el tráfico urbano y asegurar la fluidez en sus principales corredores viales. La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), es la entidad encargada de administrar esta medida, que busca el ordenamiento del tránsito local.



Para la semana que inicia el lunes 8 y culmina el viernes 12 de diciembre, el calendario de restricción presenta una modificación significativa. De acuerdo con la normativa vigente, la aplicación del pico y placa es de lunes a viernes, exceptuando expresamente los días festivos. Por esta razón, el lunes 8 de diciembre, al ser un día feriado, permitirá la libre circulación de vehículos particulares y motocicletas durante toda la jornada. La medida operará únicamente los cuatro días subsiguientes, desde el martes hasta el viernes.



Pico y placa Cartagena hoy: rotación del 8 al 12 de diciembre

El esquema actual de pico y placa en Cartagena se encuentra establecido en el Decreto 1690 de 2025, el cual está vigente desde el 6 de octubre de 2025 y continuará aplicándose hasta el 2 de enero de 2026.

La rotación se basa en el último dígito de la placa, aplicando la misma secuencia para vehículos particulares y motocicletas.

Para los vehículos particulares, la restricción opera en dos segmentos horarios diseñados para descongestionar la ciudad en los momentos de mayor afluencia. La primera franja es matutina, de 7:00 a.m a 9:00 a.m, y la segunda franja es vespertina, de 6:00 p.m a 8:00 p.m.



El calendario de restricción para los días hábiles de la semana del 8 al 12 de diciembre es el siguiente, siguiendo el ciclo establecido en el decreto:



Lunes 8 de diciembre: festivo (No aplica la restricción).

(No aplica la restricción). Martes 9 de diciembre: placas finalizadas en 5 y 6 .

. Miércoles 10 de diciembre: placas finalizadas en 7 y 8 .

. Jueves 11 de diciembre: placas finalizadas en 9 y 0 .

. Viernes 12 de diciembre: placas finalizadas en 1 y 2.

Restricciones a las motos en Cartagena

La regulación para motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo motocarros, cuatrimotos y tricimotos,, presenta un horario de restricción mucho más amplio que el de los particulares, operando de manera continua desde las 5:00 a.m hasta las 11:00 p.m.



Adicionalmente, se mantienen en vigor otras normativas cruciales hasta el 2 de enero de 2026. Las motocicletas tienen una prohibición total para ingresar y circular dentro de los barrios del Centro Amurallado, que incluye Centro, San Diego, La Matuna y Getsemaní. Sin embargo, se permite su tránsito por corredores específicos como la Avenida Luis Carlos López y la Avenida Concolón, desde donde deben dirigirse por la Calle 30.

También se sostiene una restricción nocturna que aplica para toda la ciudad, impidiendo la circulación de motocicletas entre las 11:00 p.m y las 5:00 a.m del día siguiente. Las normas distritales igualmente prohíben el transporte de menores de 12 años y mujeres en estado de gestación como pasajeros en cualquier área de Cartagena.

Las autoridades han recordado que el incumplimiento del pico y placa es objeto de severas sanciones. Circular en los horarios y días restringidos expone al conductor y/o propietario a una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Además de la penalidad económica, la infracción podría resultar en la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades de tránsito urbano.

La semana del 8 al 12 de diciembre es clave, pues aunque inicia con la ventaja de un lunes festivo de libre circulación, exige a los conductores de vehículos particulares y motocicletas retomar la rotación normal de martes a viernes. Conocer y respetar el calendario del Decreto 1690 de 2025 es esencial para mantener el ordenamiento del tránsito local de cara a la temporada alta de fin de año y evitar las sanciones.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

