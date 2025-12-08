Pico y placa para Medellín del 8 al 12 de diciembre: rotación y comparendos vigentes

Medellín se alista para una nueva semana de movilidad en la que la medida de pico y placa presentará una interrupción debido a la celebración de un día festivo nacional el lunes 8 de diciembre. Esta herramienta, fundamental para la Secretaría de Movilidad, tiene como objetivo principal optimizar el tráfico y la movilidad urbana, limitando la circulación de vehículos en momentos clave.



El pico y placa rige habitualmente de lunes a viernes en un horario continuo y extendido, que va desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. No obstante, la normativa específica establece que los días festivos quedan excluidos de la aplicación de la restricción. Por lo tanto, el 8 de diciembre, la circulación de vehículos estará libre en el área metropolitana, mientras que la medida se reactivará de manera estricta a partir del martes 9 de diciembre.



Pico y placa Medellín hoy: 8 al 12 de diciembre

La rotación de placas en Medellín, que se define por sorteo y está vigente desde el lunes 4 de agosto de 2025, afecta a diferentes categorías de vehículos y se basa en el último o primer dígito de la placa.

La aplicación de la medida se diferencia de la siguiente manera:



Vehículos Particulares: La restricción se aplica según el último número de la placa. Esto incluye automóviles, camionetas, camperos, motocarros y cuatriciclos. Motocicletas: La restricción abarca motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos. En este caso, la limitación se define por el primer dígito de la placa.

Dadas las condiciones de la semana, la rotación se ajustará de la siguiente forma:



Lunes 8 de diciembre: circulación libre por ser día festivo .

circulación libre por ser día . Martes 9 de diciembre: no podrán circular las placas terminadas o que inician en 5 y 7 .

no podrán circular las placas terminadas o que inician en . Miércoles 10 de diciembre: la restricción aplica para los dígitos 1 y 8 .

la restricción aplica para los dígitos . Jueves 11 de diciembre: se restringe la movilidad a las placas que finalizan o empiezan en 0 y 2 .

se restringe la a las placas que finalizan o empiezan en . Viernes 12 de diciembre: la semana finaliza con restricción para los números 3 y 4.

El servicio de taxis mantiene su esquema particular, limitando su circulación solamente una vez cada quince días, en un horario de 6:00 a.m a 8:00 p.m Los taxis están autorizados a circular en su día restringido sin pasajeros si se dirigen a actividades de reparación o mantenimiento, siempre y cuando porten un aviso visible para comunicarlo.

La principal relevancia de la restricción vehicular es su papel en la descongestión de las vías de Medellín. Aunque la medida busca limitar el tráfico, se han establecido vías exentas para preservar la conectividad regional y nacional.



Vías exentas del pico y placa en Medellín

Entre las vías exentas se destacan el Sistema Vial del Río, que comprende la Autopista Sur, la Avenida Regional y la Avenida Regional Occidental (paralela). También se incluye la totalidad de la Avenida Las Palmas y la vía La Iguaná. Además, la medida de Pico y Placa no aplica en ninguno de los corregimientos del Distrito de Medellín.



En apoyo a la movilidad sostenible, la norma exime automáticamente a los vehículos de combustible eléctrico, híbrido y a aquellos convertidos a Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV). Para estos vehículos de cero o bajas emisiones contaminantes, no se requiere una solicitud de inscripción previa, siempre que el uso del combustible alternativo esté debidamente registrado en la licencia de tránsito. Una excepción similar se aplica a las motocicletas utilizadas para servicios de mensajería o domicilios, aunque estas sí deben completar un proceso de inscripción previa para acreditar su vínculo laboral o registro en plataformas tecnológicas.



El incumplimiento de la medida conlleva sanciones severas. La violación del Pico y Placa se clasifica como una infracción de tránsito y se penaliza con una multa de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV). Este valor puede ascender a $711.750 pesos en 2025, y la sanción incluye la inmovilización del vehículo.

El día festivo del lunes 8 brinda una ventana de circulación libre, pero la restricción vehicular se retoma con vigor a partir del martes. Es indispensable que los conductores de carros particulares y motocicletas en Medellín ajusten su planeación semanal a esta rotación de cuatro días, verificando constantemente los dígitos restringidos y aprovechando las vías exentas para evitar multas y la inmovilización del vehículo.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.