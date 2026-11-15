Joven pide ayuda tras sufrir grave inflamación en una pierna por picadura de zancudo: su historia

La vida de Keiner José Granados cambió cuando tenía alrededor de diez años y una picadura de un zancudo se convirtió en un problema de salud que, con el paso del tiempo, afectó el tamaño y la movilidad de su pierna izquierda. Hoy, a sus 17 años, el joven necesita atención médica especializada para tratar una enfermedad que lleva siete años condicionando sus actividades cotidianas. Su madre, Lady Patricia Sarmiento, le ha a acompañado en este proceso y ambos explicaron en entrevista con Noticias Caracol las dificultades que han enfrentado para acceder a los servicios médicos y los motivos por los que ahora buscan recursos para trasladarse a Ciudad de México, donde esperan que pueda recibir un tratamiento.

Según relató Keiner, los primeros síntomas no parecían indicar que se tratara de una enfermedad de mayor complejidad. Al comienzo, la lesión fue confundida con una picadura común, por lo que no le prestaron demasiada atención. Sin embargo, la inflamación comenzó a aumentar y la situación se hizo cada vez más evidente. "Inició como con un brote de mosquitos. Lo primero, no prestaba mucha atención porque pensaba que era una picadura de mosquitos solamente. Y aproximadamente, ya con el tiempo nos dimos cuenta de que iba avanzando cada vez más, cada vez más hinchazón, más hinchazón", contó el joven. Con los años, las complicaciones empezaron a interferir en actividades que antes hacían parte de su rutina y ahora le dificulta caminar con normalidad o hacer deporte.



La enfermedad y las dificultades para recibir atención médica

Lady Patricia Sarmiento explicó que en 2023 su hijo recibió un diagnóstico relacionado con filariasis linfática, una enfermedad parasitaria que puede afectar el sistema linfático y ocasionar inflamaciones en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con su relato, después de conocer el diagnóstico, los médicos formularon un medicamento llamado dietilcarbamazina, que debía servir para combatir el parásito. Sin embargo, asegura que la EPS no se lo entregó, a pesar de que fue la misma entidad la que ordenó el tratamiento. Ante la falta de suministro, su madre decidió buscar el medicamento por sus propios medios y adquirirlo en India. Para conseguirlo tuvo que asumir tanto el costo del producto como los impuestos correspondientes.

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"En ese entonces que yo compré el medicamento más o menos fueron 18 o 20 millones de pesos que pagué. Pagué el medicamento y pagué el impuesto aquí en Colombia", explicó. Según Sarmiento, administró el medicamento durante un año, siguiendo las indicaciones que tenía. Posteriormente, regresó a la EPS con la intención de que a su hijo le realizaran nuevos exámenes para establecer si el tratamiento había conseguido eliminar el parásito. No obstante, afirmó que hasta el momento no han recibido una respuesta que les permita conocer con certeza la evolución de la enfermedad ni un examen que, según explicó, determine si el parásito continúa presente en la sangre.



No obstante, afirma que hasta el momento no han recibido una respuesta que les permita conocer con certeza la evolución de la enfermedad. Tampoco les han practicado el examen que, según explicó, necesitan para determinar si el parásito continúa presente en la sangre. "La EPS, hasta el día de hoy, ni le da el medicamento que ellos mismos le envían, ni le da las terapias de drenaje linfático que mi hijo necesita diario para mejorarle la calidad de vida y que la pierna no se le siga inflamando", manifestó. La madre también aseguró que recientemente les formularon terapias, pero tuvieron inconvenientes para acceder a ellas. Aunque inicialmente solicitaron que fueran autorizadas en Barrancabermeja, terminaron siendo remitidos a Bucaramanga. Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, tampoco consiguieron que se las aprobaran.



Y es que las consecuencias de su enfermedad no se limitan a las dificultades para caminar. Keiner también ha tenido que modificar sus actividades académicas y deportivas debido a las molestias que experimenta. Contó que aunque practicar deportes era una de las actividades que más disfrutaba, la condición de su pierna le ha impedido continuar con normalidad. A esto se suman las dificultades para asistir presencialmente al colegio y cumplir con sus responsabilidades académicas. "También ha afectado como la parte escolar, porque estudiar en un colegio público y todo, y sí me da, pero como vamos desarrollando la pierna, entonces el colegio también me ha afectado mucho", relató.

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El joven se encuentra terminando sus estudios de bachillerato y aseguró que ha recibido acompañamiento por parte de la institución educativa. Pero debido a sus dificultades de movilidad, ha tenido que recurrir a otras alternativas para continuar con su formación. Su madre, por su parte, señaló que ha buscado diferentes opciones para ayudarlo. Incluso ha tenido que pagar de manera particular algunos servicios de enfermería para que le realicen los drenajes linfáticos que necesita.



Familia de joven de 17 años hará una teletón para conseguir $100 millones

Ante las dificultades para acceder al tratamiento en Colombia, Lady Patricia y su familia comenzaron a organizar una actividad para recaudar dinero y viajar a México. La jornada está programada para el próximo 27 de noviembre en el parque Camilo Torres, en Barrancabermeja, Santander. El propósito es conseguir aproximadamente 100 millones de pesos, monto que, según explicó la madre, necesitan para comenzar el tratamiento en Ciudad de México. La familia ya ha tenido contacto con el médico Luis Montoya, quien conoce el caso de Keiner y les ha dado algunas recomendaciones a distancia. Incluso, de acuerdo con Sarmiento, el especialista les ha indicado cómo realizar los drenajes y qué elementos utilizar para tratar de controlar la inflamación mientras consiguen viajar.

Sin embargo, considera que estas medidas no han sido suficientes para la condición actual del joven y que necesita un procedimiento más especializado. "Ya le he pagado a la enfermera para que le haga los drenajes, pero no ha sido suficiente. Por tal motivo, el médico me dice: 'No, tráelo, que yo me encargo del tratamiento acá, porque su hijo necesita es algo durante ocho horas, mínimo diarias'", explicó. La madre agregó que el tratamiento inicial tendría un costo cercano a los 100 millones de pesos y que, dependiendo de la evolución de Keiner, podría ser necesario regresar al año siguiente para continuar con la atención.

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Pese a los gastos y las dificultades que implica trasladarse a otro país, la familia mantiene la expectativa de que el procedimiento pueda mejorar la condición de su hijo. Según lo que les ha explicado el especialista, existiría una posibilidad de mejoría de entre el 90% y el 95%. "Confiamos en Dios que con el primer tratamiento de Keiner sea un éxito, como el médico dice que es un 90-95 % de mejoría en su pierna", señaló Sarmiento. La intención es que, después de recibir la atención especializada en México, Keiner pueda continuar con los cuidados necesarios en Colombia, entre ellos los vendajes, el uso de medias de compresión y las terapias para controlar la inflamación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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