¿Por qué están lanzando ataques terroristas contra los peajes? Análisis

Los dos ataques con carro bomba reportados en la madrugada de este 15 de noviembre, en los peajes de Pipiral, sobre la vía al Llano, y de Neiva-Aipe, que no dejaron víctimas, se suman a los otros nueve que han perpetrado grupos ilegales en los últimos tres meses en cinco departamentos de Colombia. (Lea también: Video muestra cuando hombre abandona carro bomba en peaje Pipiral: minutos después estalla)



El departamento más afectado es el Cauca, con siete atentados, siendo el peaje de Mondomo, ubicado en la vereda Cachimbal, entre Popayán y Santander de Quilichao, el que reporta tres acciones reiterativas en agosto y noviembre; el peaje de El Bordo, en el municipio de La Sierra, acumula un total de dos ataques perpetrados en el mes de octubre; el peaje La Agustina, en Cajibío, y el peaje de Villa Rica suman un ataque cada uno, en ambos casos mediante el uso de drones cargados con explosivos.

En el Valle del Cauca, el pasado 4 de noviembre se registró la afectación del peaje de Mediacanoa, ubicado en el municipio de Yotoco.

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En Casanare fue afectado el peaje San Pedro, ubicado en el municipio de Villanueva, donde el 23 de octubre un carro bomba generó afectaciones en este punto.



Los últimos dos ataques a peajes se registraron este domingo 15 de noviembre: uno fue en el departamento del Huila, en el peaje de Neiva de la vía que conecta a Aipe con Bogotá, donde detonaron un vehículo con explosivos; el mismo día, en el peaje Pipiral de la vía al Llano, un carro bomba estalló.



Del otro lado de la moneda, van nueve bombardeos contra estructuras criminales en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, pero los atentados con drones cargados con explosivos, los secuestros y ataques persisten en distintas regiones.

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Néstor Rosanía, experto en conflicto, explicó en Noticias Caracol que esto se debe a que “el conflicto colombiano se ha transformado bajo tres variables. Primero, hay una descentralización del conflicto armado, quiere decir que ya no son los grupos armados de los 80, los 90, hasta los 2000, donde teníamos tres grandes grupos. Hoy tenemos una multiplicidad de grupos y esa descentralización hace que sea más difícil de abordar una guerra. Lo segundo, hay algo que se llaman los portafolios de economía ilegal, quiere decir que estos grupos ya no solo viven de la coca, que es muy importante, sino que tienen muchas rentas ilegales -la minería ilegal, el tráfico ilegal de combustibles, etcétera-, entonces tienen muchas entradas y esto les da mucha fortaleza. Y lo tercero es lo que estamos viendo, que son ataques diluidos, ya no van a buscar un enfrentamiento contra las Fuerzas Militares, contra la tropa, sino que tienen hoy una capacidad de poder que son los drones. Y los drones tienen dos sentidos: que les da profundidad en el ataque a unidades militares, pero les da esto que estamos viendo con los peajes, una capacidad de ataque constante, y eso genera una percepción de inseguridad. ¿Cuál es el problema? Que se están haciendo muchos ataques, pero no a objetivos de alto valor estratégico, ahí está el gran problema, necesitamos golpear el centro de gravedad, como se llama esto en una guerra, y no tener ataques paralelos que realmente no afectan la estructura de los grupos armados”.



¿Por qué atacan los peajes?

Según Rosanía, “esto genera percepción de inseguridad, porque es lo que estamos viendo y genera mucho miedo. Lo segundo, es porque estos son partes neurálgicas en la interconexión vial del país y si se ataca la conexión vial, esto va a generar afectación en toda la cadena de valor, pueden subir los precios y lo más importante, que es lo tercero, genera una percepción de autoridad, de que ellos están en el territorio y son quienes dominan el territorio. Estos tres elementos hacen que los peajes sean tan valiosos en el centro de gravedad de la guerra”.



¿Está funcionando la ofensiva del Gobierno?

El experto en conflicto dice que “en la en la guerra hay que identificar los centros de gravedad del enemigo, y lo que estamos viendo acá es que hay bajas, hay capturas, pero realmente no se están afectando los centros de gravedad. Recordemos que aquí tuvimos el Plan Colombia, el Plan Patriota, y todos estos gobiernos -la política de seguridad democrática de Uribe, el gobierno Santos también tuvo ofensivas militares-, si sumamos, eran miles los capturados y los dados de baja. Pero realmente las cabezas más importantes, los centros de gravedad, no se afectaban. Lo primero que hay que determinar es que ese esfuerzo y esa capacidad militar tiene que ir dirigida a lo que se llaman los objetivos de alto valor estratégicos, porque si no, lo que estamos viendo es que el segundo elemento que tienen estos grupos se llama capacidad de reclutamiento. Si usted afecta y le da de baja a 10 o 20, ellos tienen la capacidad de nuevamente reincorporar nuevos elementos a la guerra, y lo tercero es que ellos tienen elementos de reemplazo de primera, segunda y hasta tercera generación. Si les dan de baja a un cabecilla, ellos ya exactamente saben quién les va a suceder, y eso es una de las fortalezas que tienen y es uno de sus centros de gravedad”.

Sobre si algo está fallando, Rosanía considera que “las capacidades en términos de inteligencia, fortalecer la inteligencia, porque si hacemos muchos bombardeos, muchos ataques o muchas capturas, pero a mandos medios o bajos mandos, finalmente no afecta la estructura. Lo que hay que identificar es una muy buena inteligencia que nos permita identificar cuáles son los centros de gravedad y empezarlos a atacar”.

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Insistió en que la ofensiva contra los grupos ilegales parece no dar resultados porque los criminales no tienen “combates directos contra las tropas, realmente solo son ataques de drones, entonces la guerra que conocimos antes desaparece y ahora va a ser una guerra completamente de drones” y “el dron les permite entrar a los batallones, a las unidades militares, identificar dónde están los mandos y cuadros de las Fuerzas Militares y atacarlos directamente, cosa que antes no pasaba porque entrar a un batallón era prácticamente imposible para un grupo armado”.

Añadió en que generan una “percepción de la inseguridad” con “pequeños ataques diluidos, atacando constantemente, el peaje, la población civil, pero como son constantes, son diarios, son repetitivos, generan una sensación y una percepción muy grave en materia de inseguridad”.

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“El reto para el Gobierno va a ser menos videos para redes sociales, necesitamos saber exactamente cuáles son los objetivos de alta probabilidad estratégico y, sobre todo, el plan de guerra y el plan de campaña que van a seguir las Fuerzas Militares en estos cuatro años”, concluyó.

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