Marchas en Medellín para el 1 de mayo de 2026: rutas, horarios y medidas

Este 1 de mayo, Medellín se prepara para recibir a miles de ciudadanos que participarán en las movilizaciones del Día Internacional del Trabajo, una fecha que cada año convoca a trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales en diferentes regiones del país. En esta ocasión, la ciudad tendrá un papel central dentro de la jornada nacional, pues el presidente Gustavo Petro liderará las actividades desde la capital antioqueña.

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Ante la magnitud del evento, la administración distrital anunció un plan de acompañamiento que busca garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad en el espacio público. Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia se indicó que el operativo incluirá presencia de la fuerza pública, gestores de convivencia y equipos logísticos ubicados en puntos estratégicos del recorrido.

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El secretario de Seguridad, Manuel Villa, explicó que el enfoque del dispositivo estará dividido en dos líneas principales: el control del territorio y el acompañamiento a los manifestantes. "Se cuenta con un amplio dispositivo de seguridad y de personal con dos enfoques: garantizar autoridad y orden para que todo transcurra con normalidad; segundo, para garantizar el ejercicio legítimo de la protesta o la manifestación pacífica".



Puntos de concentración de marchas en Medellín

De acuerdo con la programación compartida por RTVC, la jornada iniciará a las 9:00 a. m., con la concentración de manifestantes en inmediaciones del Teatro Pablo Tobón Uribe, un punto tradicional de encuentro para este tipo de actividades. Desde allí, los asistentes comenzarán el recorrido por algunas de las principales vías del centro de la ciudad, lo que implicará ajustes en la movilidad y la implementación de medidas especiales por parte de las autoridades locales.



El trayecto previsto avanzará por la avenida La Playa, continuará por la avenida Oriental y se extenderá hasta la calle San Juan. La movilización tendrá como punto final el Parque de las Luces, donde se realizará una concentración central. En este lugar está programada la intervención del jefe de Estado, así como actividades de distintos sectores sociales que participarán en la jornada.

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Las autoridades también advirtieron que habrá cierres viales y restricciones temporales en varias de las principales arterias del centro de Medellín, especialmente en los corredores por donde avanzará la marcha. Por esta razón, las autoridades recomendaron a la ciudadanía planear con anticipación sus desplazamientos y estar atentos a los reportes oficiales sobre el estado de las vías.



¿Por qué es festivo en Colombia el 1 de mayo?

Colombia inicia mayo con un día de descanso nacional que es el 1 de mayo, conocido internacionalmente por ser el Día Internacional del Trabajo. A pesar de caer entre semana, no se traslada al lunes como ocurre con otras celebraciones. El primero de mayo no se traslada al lunes porque representa un evento global conmemorativo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y diferentes tratados y convenios internacionales reconocen el valor simbólico de este día. Por tanto, moverlo implicaría desvirtuar su esencia como fecha de memoria y lucha por los derechos laborales.

Además, no todos los días festivos en Colombia se trasladan. La Ley 51 establece expresamente cuáles fechas pueden moverse al lunes, y el 1 de mayo no está dentro del listado. Entre los días inamovibles también se encuentran el 20 de julio (Día de la Independencia), el 7 de agosto (Batalla de Boyacá), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad).

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El Día del Trabajo se conmemora en más de 80 países el primero de mayo, en memoria de los mártires de Chicago: trabajadores que murieron en 1886 durante una huelga en Estados Unidos que exigía la jornada laboral de ocho horas. Colombia adoptó esta fecha desde 1914, y la mantiene como día de descanso obligatorio, protegido por la legislación nacional y los acuerdos internacionales suscritos por el país en materia de derechos laborales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co