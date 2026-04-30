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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Minambiente hizo solicitud para saber si el Gobierno de la India aprueba recibir a los hipopótamos

Minambiente hizo solicitud para saber si el Gobierno de la India aprueba recibir a los hipopótamos

La ministra de Ambiente reveló el radicado que enviaron para saber si la India autoriza recibir a los hipopótamos que se encuentran en Colombia. Asimismo, se inició la averiguación para conocer si el centro Vantara cuenta con todos los permisos y demás requerimientos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 30 de abr, 2026
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La ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, reveló este jueves que desde el gobierno radicaron una petición formal al Gobierno de la India para que autoricen el trasladado de los hipopótamos de Colombia al centro Vantara, que se ofreció a recibir a los animales para evitar su eutanasia en el país, debido a que se trata de una especia exótica invasora.

"Seguimos avanzando con rigor en el manejo del hipopótamo como especie invasora. Este jueves hemos radicado una petición formal al Gobierno de la India para saber si autorizan o no el traslado de hipopótamos al centro Vantara, como lo solicitó este centro animal en una carta conocida esta semana. Es importante recordar que la translocación de especímenes no solo requiere la voluntad de privados, necesita permisos y autorizaciones ambientales gubernamentales, en cumplimiento estricto de las convenciones internacionales sobre biodiversidad ratificadas por Colombia", se lee en un mensaje en la cuenta de X de Vélez.

¿Cuál fue la solicitud que Minambiente le hizo al Gobierno de la India?

La funcionaria indicó que las prioridades desde su ministerio es "proteger nuestra naturaleza, especies nativas y quienes dependen de estos servicios ecosistémicos, como nuestros pescadores". Asimismo, Vélez insistió que la translocación de estos animales debe contar contar con todas las instancis técnicas y diplomáticas. "Cualquier eventual operación de exportación e importación requiere no solo la manifestación de interés de actores privados, sino la existencia de autorizaciones formales y la acreditación de condiciones técnicas, sanitarias y operativas por parte del Estado importador", se lee en la carta, firmada por Natalia María Ramírez Martínez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Autoridad Administrativa CITES de Colombia.

En el radicado, el gobierno colombiano le pide al de la India el pronunciamiento formal sobre varios aspectos, como "si la Autoridad Administrativa CITES de la India ha otorgado, o está en posibilidad de otorgar, las autorizaciones requeridas para la introducción o importación de ochenta (80) especímenes vivos de la especie Hipopótamo común (Hippopotamus amphibius), provenientes de Colombia con destino al establecimiento denominado VANTARA en Jamnagar, Gujarat, India, conforme a la normativa vigente en la República de la India".

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Además, le pidieron al gobierno indio si Vantara cuenta con "los permisos, autorizaciones y licencias ambientales para la recepción, manejo, gestión, operación y funcionamiento vigentes conforme las normas y reglamentación". También pidieron la verificación si esta entidad cuenta con el área, instalaciones, profesionales, metodologías, herramientas, sistemas de manejo animal y tratamientos que garanticen el adecuado manejo, cuidado y bienestar de los especímenes.

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"Actuar bajo la mejor ciencia disponible para reducir el impacto de los hipopótamos en el territorio, atendiendo nuestra normativa vigente. Insistir en todas las instancias técnicas y diplomáticas para su translocación y/o control. Son bienvenidas todas las propuestas que se enmarquen en el Plan para la Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo, adoptado en 2024. Nuestro criterio y objetivo siguen siendo las decisiones judiciales vigentes y la mejor ciencia disponible sobre el tema", concluyó la ministra en su comunicado.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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