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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Nueva EPS | Procuraduría abre investigación contra Luz María Múnera y Jorge Iván Ospina: ¿por qué?

Nueva EPS | Procuraduría abre investigación contra Luz María Múnera y Jorge Iván Ospina: ¿por qué?

Múnera será investigada en su calidad de Superintendente de Salud ad hoc para la prestadora de salud y a Ospina como designado como agente interventor de la EPS.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Nueva EPS | Procuraduría abre investigación contra Luz María Múnera y Jorge Iván Ospina: ¿por qué?
Luz María Múnera y Jorge Iván Ospina -
Colprensa

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra Luz María Múnera y Jorge Iván Ospina por una denuncia por posibles irregularidades en el proceso de toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la Nueva EPS, así como en el nombramiento de Ospina como agente interventor de la prestadora de salud.

Luz María Múnera será investigada desde su calidad de superintendente de Salud ad hoc para la Nueva Eps, mientras que Jorge Iván Ospina lo será desde su designio como agente interventor de esta eps.

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Para la Procuraduría, existen indicios suficientes para investigar si hubo faltas disciplinarias. Por el lado de Múnera, la funcionaria habría excedido sus funciones al expedir una resolución clave el 10 de abril de 2026. Entre tanto, Ospina habría sido nombrado como agente interventor sin que él cumpliera con los requisitos legales exigidos para ocupar el puesto.

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La investigación se inicia a partir de un informe presentado por una funcionaria de la Superintendencia de Salud, quien funge como superintendente delegada para entidades de aseguramiento en salud y que alertó sobre presuntas irregularidades en el proceso de toma de posesión e intervención forzosa de la eps y en el nombramiento de Ospina.

La Procuraduría tendrá como pruebas la integralidad de los documentos allegados del expediente, los cuales fueron anexados al escrito de la queja intepruesta por la superintentende delegada.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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