Marchas en Cali para este 1 de mayo de 2026: recorrido, horarios y puntos clave

Este viernes 1 de mayo, Cali será uno de los principales escenarios de las movilizaciones convocadas en el país para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. La jornada reunirá a sindicatos, colectivos sociales, trabajadores y ciudadanos que deseen participar en la conmemoración.

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La jornada en Cali hace parte de una movilización más amplia que se replicará en distintas ciudades del país. En ese contexto, el presidente Gustavo Petro señaló que se encontrará en la ciudad de Medellín para el desarrollo de la jornada.

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Puntos de concentración en Cali para este 1 de mayo

De acuerdo con El Espectador, la movilización está programada para iniciar a las 8:00 de la mañana en el sector del puente de La Luna, un punto tradicional de concentración para este tipo de marchas. Desde allí, los asistentes comenzarán un recorrido que atravesará varias vías importantes de la ciudad, lo que implicará afectaciones en la movilidad durante gran parte de la mañana y el mediodía.



El trayecto continuará por la calle 13 y la calle 14, dos corredores viales clave en el sur de Cali, para luego tomar la carrera 39. Posteriormente, la movilización avanzará por la calle 27, a la altura del sector conocido como Torre de Maracaibo. Este recorrido ha sido definido por los organizadores como una ruta que permite visibilidad y participación amplia, evitando en lo posible zonas de alta congestión crítica, aunque se prevén cierres parciales y desvíos.



El punto final de la marcha en la capital del Valle del Cauca será Puerto Rellena, un lugar que ha adquirido relevancia en los últimos años como escenario de encuentros ciudadanos y expresiones sociales. Allí se desarrollará el cierre de la jornada con actividades culturales, presentaciones artísticas y espacios de participación comunitaria.



¿Por qué es festivo en Colombia el 1 de mayo?

Colombia inicia mayo con un día de descanso nacional que es el 1 de mayo, conocido internacionalmente por ser el Día Internacional del Trabajo. A pesar de caer entre semana, no se traslada al lunes como ocurre con otras celebraciones. El primero de mayo no se traslada al lunes porque representa un evento global conmemorativo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y diferentes tratados y convenios internacionales reconocen el valor simbólico de este día. Por tanto, moverlo implicaría desvirtuar su esencia como fecha de memoria y lucha por los derechos laborales.

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Además, no todos los días festivos en Colombia se trasladan. La Ley 51 establece expresamente cuáles fechas pueden moverse al lunes, y el 1 de mayo no está dentro del listado. Entre los días inamovibles también se encuentran el 20 de julio (Día de la Independencia), el 7 de agosto (Batalla de Boyacá), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad).

El Día del Trabajo se conmemora en más de 80 países el primero de mayo, en memoria de los mártires de Chicago: trabajadores que murieron en 1886 durante una huelga en Estados Unidos que exigía la jornada laboral de ocho horas. Colombia adoptó esta fecha desde 1914, y la mantiene como día de descanso obligatorio, protegido por la legislación nacional y los acuerdos internacionales suscritos por el país en materia de derechos laborales.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co