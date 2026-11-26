En medio de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos realizada en la madrugada de este jueves por el secuestro de decenas de personas en el almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, la jueza del caso protagonizó un contundente llamado de atención hacia los dos procesados. Mientras el ente acusador exponía los hechos ocurridos durante más de 17 horas de retención, la funcionaria judicial advirtió que los detenidos se estaban quedando dormidos. La situación llevó a la jueza a detener el desarrollo normal de la diligencia para dirigirse directamente a los imputados, Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón, quienes permanecían conectados desde el CDT Bellavista. Al notar el cansancio y la falta de concentración de uno de ellos, la togada pidió la intervención inmediata de la guardia encargada de su custodia.

“Allá, por favor, el señor John Albeiro Mejía se está quedando dormido. Les agradezco estar atentos. Custodio, si tienen agua, que le suministren por lo menos”, expresó la jueza al interrumpir la sesión. Acto seguido, la funcionaria insistió en que ambos procesados debían mantener la compostura y enfocarse en la pantalla, pues la diligencia se encontraba en una etapa clave del proceso penal. “Disculpe, lo interrumpo. Por favor, en CDT Bellavista, los ciudadanos Juan Camilo Torres Manco y John Mejía, les agradezco prestar mucha atención a esta información, estar atentos a lo que [expone] el ente acusador”, señaló la jueza ante los presentes.



“La escucha atenta es indispensable”

El regaño de la togada no se limitó al episodio de somnolencia, sino que también respondió a que los dos capturados desviaban la mirada durante la intervención de la Fiscalía. Con tono firme, la jueza les recordó la gravedad del momento procesal que estaban enfrentando y la necesidad de comprender cada detalle de la acusación. “Veo que están observando hacia otros lados; por favor, mirando a la cámara y atentos, porque en este momento el ente acusador le está informando a ustedes los motivos por los que se les está investigando, cuáles son los hechos, cuál es el delito que le van a enrostrar con posterioridad y esta información es trascendental, entonces necesito que estén escuchando, por favor”, recalcó la funcionaria.

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Para cerrar su llamado de atención y dar paso nuevamente a la intervención del fiscal, la jueza les indicó que tendrían su momento para intervenir si algo no les quedaba claro. “Cualquier duda en su oportunidad, si la tienen, lo manifiestan, pero en este momento la escucha atenta es indispensable. Gracias”, puntualizó.



Más adelante en la misma audiencia, la necesidad de verificar que los detenidos comprendieran lo que estaba ocurriendo volvió a quedar en evidencia. Cuando la jueza quiso asegurarse de si Torres Manco y Mejía Blandón eran conscientes de la aceptación o no de los cargos imputados, uno de ellos manifestó que no los aceptaría argumentando que, en realidad, él era un rehén y no un secuestrador.



Ante esa postura, la funcionaria les explicó las implicaciones de su decisión. “Como ustedes me dijeron en la entrevista que ustedes eran rehenes, no secuestradores, si ustedes se mantienen en esa posición, ustedes tienen que ir —mi sugerencia— ir a juicio. Si ustedes cambian de posición, entonces sí deben entonces allanarse, esa es mi sugerencia. Ustedes escogen, porque solo ustedes saben cuál es la realidad, sus realidades frente a los hechos”, les explicó la jueza.

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Tras escuchar la respuesta de inconformidad de uno de ellos —quien afirmó: “Yo no estoy de acuerdo”—, la togada procedió a formular la pregunta oficial. “Les pregunto si de manera libre, consciente y voluntaria, teniendo en cuenta que la información ha sido clara, deciden aceptar o no los cargos que la Fiscalía hoy les ha imputado”, consultó. Al llegar el turno de Juan Camilo Torres Manco y escuchar una respuesta en voz baja, la jueza le exigió claridad: “Dígame en voz alta”, tras lo cual el detenido reiteró su negativa. Por su parte, Mejía Blandón también respondió: “No los acepto”, dejando ambos constancia de que se declaraban inocentes.

En esta diligencia, el Juzgado 21 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cartagena impartió legalidad a la captura en flagrancia realizada el 25 de noviembre y validó la incautación de cerca de 500.000 pesos hallados en el bolsillo de uno de los detenidos. La Fiscalía les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado en calidad de coautores por la retención de 87 personas, señalando que utilizaron a los rehenes como escudos humanos y que exigían más de 7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y mantener libre la vía del sistema TransCaribe.

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El ente acusador solicitó medida de aseguramiento en cárcel argumentando que representan un peligro para la sociedad, ponen en riesgo a las víctimas y existe peligro de fuga, ya que intentaron camuflarse entre los rehenes. La jueza postergó la audiencia para el próximo lunes a las 10:30 de la mañana, fecha en la que definirá si los envía a prisión.

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