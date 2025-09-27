En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
La andanzas de un mayor del Ejército cómplice de falsa capitana infiltrada en seguridad del Gobierno

La andanzas de un mayor del Ejército cómplice de falsa capitana infiltrada en seguridad del Gobierno

El mayor fue edecán de Francia Márquez y miembro de un batallón especial. Inteligencia cree que facilitó el ingreso de la supuesta falsa capitana Luisa Fernanda Salgado para espiar al batallón que protege al presidente Petro.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 27 de sept, 2025
