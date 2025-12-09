En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / La lucha diaria de Pipe contra la neurofibromatosis y las barreras de la medicina

La lucha diaria de Pipe contra la neurofibromatosis y las barreras de la medicina

La familia de Andrés Felipe enfrenta a diario las burlas y miradas, mientras espera reunir el dinero necesario para una cirugía que le cambiará la vida al menor.

Por: María Paula González
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad