Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tres menores fueron arrollados por 'carro fantasma' en Armenia durante Día de Velitas

Tres menores fueron arrollados por 'carro fantasma' en Armenia durante Día de Velitas

Mientras las autoridades revisan los hechos, la familia de los menores insiste en que se haga justicia y se determinen responsabilidades. El conductor se dio a la fuga.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de dic, 2025
Tres menores fueron arrollados por 'carro fantasma' en Armenia durante Día de Velitas
Imagen de referencia -
Canva

