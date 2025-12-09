Tres menores fueron arrollados por 'carro fantasma' en Armenia durante Día de Velitas

Lo que parecía un momento en familia se vio ensombrecido por un grave suceso que hoy mantiene en alerta a una comunidad en Armenia. En la madrugada del domingo 7 de diciembre, tres menores de entre 11 y 13 años fueron arrollados por un 'vehículo fantasma' que, según los testimonios, abandonó el lugar sin prestar ayuda. El hecho ocurrió en el barrio conocido como Santa Fe, en medio de la tradicional celebración de la noche de velitas.



De acuerdo con los familiares, los niños se encontraban jugando en el andén mientras compartían una reunión en casa, cuando un vehículo negro, identificado con placas KMI 333 y que, según el RUNT y el SIMIT, no posee ninguna multa o antecedente, pasó a gran velocidad y los impactó. En conversación con Caracol Radio, Diana Paola Niño Alarcón, madre de dos de los menores heridos, relató que sus hijos fueron quienes sufrieron las lesiones más delicadas.

Según su testimonio, uno de los menores presentó heridas significativas en la cabeza y otro un fuerte trauma en la pierna. Ambos permanecen bajo observación médica en el área de pediatría del Hospital San Juan de Dios, donde reciben atención especializada. La familia asegura que la gravedad del caso exige respuestas rápidas sobre la responsabilidad del conductor.

Niño Alarcón narró que, en lugar de frenar, el vehículo habría acelerado justo en el momento en que los niños jugaban. “Estábamos en reunión familiar, los niños estaban jugando ahí en el andén cuando pasó el carro negro. En vez de frenar, aceleró más y les echó el carro", contó. Agregó que el mayor de sus hijos salió expulsado por el impacto y que el conductor huyó sin asistirlos.



Los menores heridos fueron identificados como Thiago Javier Ceballos, Jerónimo Ceballos y Luciana, prima de ambos menores, con quien estaban jugando al momento de los hechos.



El estado de salud de los menores continúa siendo motivo de preocupación. Uno de ellos sufrió una fractura en la pierna, trauma craneoencefálico y permanece bajo estricta vigilancia médica. Por otro lado, el otro menor sufrió una fuerte lesión en la rodilla y se mantiene con una férula, además de otras lesiones. Por su parte, la menor se encuentra más estable pero está en exámenes debido a dolores en el área abdominal. La familia señala que el proceso de recuperación será largo y costoso, lo cual aumenta su angustia y la necesidad de que el responsable sea identificado.

Ante esta situación, los familiares hicieron un llamado a las autoridades y a la comunidad para que contribuyan con información que permita esclarecer el caso. “Nosotros somos familia de bajos recursos. Los doctores nos dijeron que eso era una larga recuperación. Entonces, nosotros, yo como madre, mi esposo, mi familia, los tíos, los primos, todos queremos que se haga justicia, que, por favor, nos colaboren a agarrar a esa persona”, expresó la madre.

El caso se ha viralizado en redes sociales como Facebook, en donde miles de personas han expresado su deseo de justicia y sus oraciones por la salud de los menores. Por su parte, la denuncia ya fue interpuesta, aunque la familia mencionó que el trámite se dificultó por ser un fin de semana festivo. Sin embargo, confían en que con este reporte se pueda avanzar en la investigación y esclarecer lo ocurrido.

Mientras avanzan las indagaciones, la familia insiste en que lo fundamental es evitar que hechos como este se repitan, especialmente en una época dedicada a la unión y la celebración.



La omisión de socorro es un agravante al delito

En Colombia, la omisión tras un accidente de tránsito es considerada un delito grave. Cuando un conductor atropella a una persona y huye sin prestar ayuda, no solo enfrenta cargos por lesiones personales u homicidio culposo, sino también sanciones adicionales por abandonar a la víctima en peligro. El Código Penal establece que todo conductor involucrado en un siniestro debe detenerse y auxiliar a los afectados, y no hacerlo puede aumentar significativamente las penas.

La fuga es tratada como un agravante que evidencia la intención de evadir responsabilidad, por lo que las sanciones pueden incrementarse hasta en un 50%. Además, esta conducta puede derivar en cárcel, pérdida de la licencia de conducción y demandas civiles por daños y perjuicios.

