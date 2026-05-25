“La Fiesta de la Sele”: el gran evento de Bancolombia en el Movistar Arena.

Para los seguidores del fútbol, los partidos de la Selección Colombia son momentos de integración y celebración. Con el fin de ofrecer un espacio diferente para los aficionados, Bancolombia organizó un evento exclusivo en Bogotá.

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El próximo 27 de junio, el Movistar Arena abrirá sus puertas para esta jornada. Los asistentes podrán ver en pantalla gigante el partido entre Colombia vs.Portugal. Al finalizar el encuentro, el escenario contará con una presentación especial de Marc Anthony, el artista, con más de 30 años de trayectoria musical e intérprete de éxitos globales como 'Vivir mi vida' y 'Tu amor me hace bien', estará como invitado de honor para cerrar la noche.

¿Cómo ingresar al evento?

Registro previo:

Antes de realizar las compras, es obligatorio inscribirse en la página web oficial: www.bancolombia.com/lafiestadelasele

Uso de tarjetas débito o acumulación de Puntos Colombia:

Una vez completado el registro, se puede clasificar por una de las siguientes vías (se asignará lo primero que ocurra): - Por compras en pesos: Se reciben 2 invitaciones por compras desde $400.000, o 4 invitaciones por compras desde $800.000, aplicando para Tarjetas Débito y Crédito Bancolombia. - Por Puntos Colombia: También es posible ganar acumulando 600 PCO (para 2 invitaciones) o 1.200 PCO (para 4 invitaciones).

Redención:

Al completar la meta, el usuario recibirá un correo electrónico con las instrucciones y el link para descargar las invitaciones.



Datos importantes para los asistentes:

Al ser un evento de alta convocatoria, es necesario tener en cuenta que las invitaciones no son numeradas, por lo que se recomienda llegar temprano para elegir la ubicación. Además, el ingreso está habilitado únicamente para mayores de 14 años.



Los clientes interesados ya pueden realizar su registro en los canales oficiales y prepararse bajo la consigna de la campaña: ¡La fiesta de la Sele!



Aplican Términos y Condiciones. Vigencia de la campaña del 21 de mayo al 15 de junio de 2026.