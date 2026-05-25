Dos jóvenes fueron asesinadas en Girón, Santander: una sería novia de vendedor de estupefacientes

Autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga investigan un doble homicidio ocurrido en la madrugada del domingo 24 de mayo en el municipio de Girón, donde dos mujeres de 20 años fueron atacadas con arma de fuego mientras se desplazaban en motocicleta. Según las primeras versiones entregadas por la Policía, el hecho estaría relacionado con estructuras delictivas que operan en la zona.

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De acuerdo con la información entregada por el brigadier general a cargo de la Policía Metropolitana, William Quintero, los hechos ocurrieron en horas de la madrugada, aproximadamente entre las 2:00 y las 2:40 de la mañana. Las dos jóvenes se encontraban en un establecimiento del sector de Caneyes, donde habrían departido con otras personas durante la noche.

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Posteriormente, se retiraron del lugar en una motocicleta con destino a otro punto del municipio. En el trayecto hacia el sector de Carrizal, las mujeres fueron interceptadas por dos sujetos que se movilizaban en otra motocicleta. Según el reporte preliminar de los investigadores, los agresores habrían seguido a las víctimas durante varios minutos antes de ejecutar el ataque.



¿Quiénes son las jóvenes que fueron asesinadas en Girón?

El brigadier general explicó en su declaración que el ataque fue directo y que una de las mujeres murió en el lugar de los hechos, mientras que la otra fue trasladada con vida a un centro asistencial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. "Uno de ellos dispara contra la humanidad de estas mujeres, ocasionando la muerte de una de ellas en el lugar de los hechos y la otra pierde la vida en un centro asistencial por la gravedad de las heridas".



Las víctimas fueron identificadas como Karen Valentina Vega Peralta y Nicole Cristina Amaya Díaz, ambas de 20 años de edad, de acuerdo con información de El Universal. "La Policía Metropolitana dispuso de un grupo especial de nuestra Policía Judicial, bajo la articulación y liderazgo de la Fiscalía y el CTI, para dar con la ubicación, judicialización y captura de los responsables de estos hechos", agregó el funcionario.

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Las primeras indagaciones realizadas por unidades de la Policía Judicial y la Fiscalía han permitido establecer varias hipótesis sobre el caso. Una de las líneas con mayor peso en este momento está relacionada con el entorno personal de una de las víctimas.



Primeras hipótesis de crimen que dejó a dos mujeres sin vida

Según lo indicado por el brigadier general William Quintero, una de las jóvenes habría tenido una relación sentimental con una persona presuntamente vinculada a actividades de tráfico de estupefacientes en establecimientos nocturnos del área metropolitana.

El oficial señaló que esta conexión podría estar relacionada con una estructura criminal que tendría presencia en la región. "Una de estas mujeres tenía una relación sentimental con un sujeto que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en establecimientos nocturnos y que pertenecería a una estructura de crimen organizado", indicó el comandante.

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En cuanto a los responsables, la Policía indicó que los atacantes se movilizaban en una motocicleta y que, tras disparar, escaparon del lugar. A partir de esta información, se conformó un equipo especial integrado por la Policía Judicial, unidades de inteligencia y apoyo del CTI de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de identificar y capturar a los autores materiales del hecho.

Las autoridades también evalúan la posibilidad de ofrecer una recompensa por información que permita avanzar en la investigación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co