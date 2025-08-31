La hipótesis del accidente en el que murieron dueños de restaurante El Rancherito: se revela video

Antioquia está de luto por la muerte de Jorge Alberto Jaramillo y Ruth Elena Alzate, la pareja de esposo que fundó El Rancherito, un reconocido restaurante de comida típica en esa zona del país. Ambos murieron en la madrugada de este sábado 30 de agosto en un accidente de tránsito que, según informó la cadena de restaurantes en un comunicado, se registró en Puerto Araújo, Santander. Durante las primeras horas no se contaba con mucha información sobre lo ocurrido. Sin embargo, las autoridades ya dieron a conocer la que sería la hipótesis del siniestro que le arrebató la vida a estas dos personas.

La información que circula en medios locales es que el accidente de tránsito se produjo en la Troncal del Magdalena Medio, en el departamento de Santander, a la altura del kilómetro 97+900, un sector conocido como El Opón, jurisdicción del municipio de Barrancabermeja. Algunas versiones señalan que la pareja se movilizaba desde el municipio de Puerto Berrío, en Antioquia, con destino a la capital santandereana, Bucaramanga.

Las autoridades, por lo pronto, ya cuentan con una hipótesis preliminar. Lo que se conoció hasta ahora es que el vehículo en el que viajaba la pareja de esposos, una camioneta Toyota Hilux, quedó completamente destrozado luego de que un tractocamión lo chocó en una zona de 'pare y siga'. Según la seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio, el accidente se produjo, al parecer, por una falta de distancia de seguridad por parte del tractocamión, lo que habría provocado un accidente múltiple y la camioneta de los empresarios colisionó de frente con otro vehículo.



En redes sociales, además, está circulando un video en el que se ve la escena del accidente. "Hay un accidente. La gente se mató, están metidos ahí adentro. Mire cómo quedó la camioneta. Terrible", se escucha decir a un hombre en la grabación, que muestra cómo algunas personas intentan socorrer a los heridos, pero les resulta difícil pues quedaron atrapados en los vehículos luego del accidente.

En Antioquia la noticia de la muerte de Jorge Alberto Jaramillo y Ruth Elena Alzate ha causado tristeza. Líderes políticos, voces del empresariado y otros sectores han lamentado su fallecimiento. Precisamente, la semana pasada el Concejo de Medellín le hizo un reconocimiento a la pareja por los 50 años de su empresa, El Rancherito, que con el paso de los años se ha convertido en un referente de la gastronomía paisa y actualmente cuenta con 10 puntos en Antioquia y uno en Pereira, en las principales vías de salida de la ciudad a las diferentes regiones.

"Con el corazón lleno de tristeza la familia de El Rancherito informa su fallecimiento por un accidente automovilístico, Jorge, Ruth no solo fueron pilares fundamentales en la construcción y crecimiento de este sueño llamado El rancherito, sino también el ejemplo de entrega amistad y amor por su tradición, su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado de trabajo. unión, compromiso con nuestras familias, colaboradores y clientes, agradecemos las oraciones y mensajes de apoyo", se lee en un comunicado que emitió el restaurante horas después de que se conoció la noticia.

