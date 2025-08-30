Esposos dueños del restaurante El Rancherito, en Antioquia, murieron en accidente de tránsito

En el departamento de Antioquia hay luto por la muerte de Jorge Alberto Jaramillo y Ruth Elena Alzate, la pareja de esposo que fundó El Rancherito, un reconocido restaurante de comida típica en esa zona del país. Si bien de momento no se conoce un parte oficial de las autoridades, trascendió que Jaramillo y Alzate perdieron la vida este sábado en un accidente de tránsito que ocurrió en Puerto Araújo, en Santander.

"Muy triste por la noticia de la muerte de Jorge Jaramillo y Ruth Alzate en accidente de tránsito en la vía Puerto Berrío. Yo los apreciaba mucho en lo personal y los respetaba mucho como empresarios", escribió en su cuenta de X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó a la pareja como "seres humanos increíbles". "Mi solidaridad con sus hijas María José, Ana Lucía y Paulina. Con sus hermanos y familiares. También con su yerno Federico Hoyos. Con Miguel con quien trabajo", agregó Gutiérrez.

Sobre el accidente, algunas versiones señalan que se habría producido cuando la pareja, en su vehículo, estaba ubicada en una zona de 'pare y siga' en una vía. En ese momento, al parecer, un camión se estrelló contra el vehículo y esto les habría provocado la muerte. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de lo ocurrido. Por lo pronto, en Antioquia lamentan el fallecimiento de Jorge Jaramillo y Ruth Alzate por su aporte a la comunidad.



Precisamente, la semana pasada el Concejo de Medellín le hizo un reconocimiento a la pareja por los 50 años de su empresa, El Rancherito, que con los años se ha convertido en un referente de la gastronomía paisa y actualmente cuenta con 10 puntos en Antioquia y uno en Pereira, en las principales vías de salida de la ciudad a las diferentes regiones.

El restaurante El Rancherito emitió un comunicado en el que lamentan la muerte de la pareja. "Jorge y Ruth no solo fueron pilares fundamentales en la construcción y crecimiento de este sueño llamado El Rancherito, sino también ejemplo de entrega, amistad y amor por la tradición. Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado de trabajo, unión y compromiso con nuestras familias, colaboradores y clientes", se lee en el comunicado.

Jorge Alberto Jaramillo también pertenecía a la Asociación de Criadores de Caballos Criollos Colombianos de Silla (Asdesilla), que en un comunicado afirmó: "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus hijas, nietos, demás familiares y amigos, así como a toda la comunidad de asociados que hoy sienten su partida. Nos unimos en oración y solidaridad en este momento de dolor. Elevamos un mensaje de fortaleza para su familia, confiando en que la memoria de su vida permanecerá viva en cada uno de quienes tuvimos el privilegio de conocerlos".

