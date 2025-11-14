La principal hipótesis sobre hallazgo sin vida de reconocida fonoaudióloga bogotana en Tunja

Las autoridades en Tunja, Boyacá, confirmaron el hallazgo sin vida de una mujer, identificada como Liliana Andrea Molina, una fonoaudióloga que había sido reportada como desaparecida en Bogotá. La mujer fue hallada muerta en la habitación del hotel Pinzón Plaza, ubicado en el barrio Las Nieves.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Policía Metropolitana de Tunja aseguró a Noticias Caracol que el personal del hotel le informó sobre el hallazgo de rastros de sangre que salían de la habitación, por lo que los uniformados tuvieron que solicitar ayuda por parte del Cuerpo de Bomberos de Tunja para el lugar.



Un vidrio, clave en las investigaciones

Las autoridades, con ayuda de bomberos, derribaron la puerta, ingresaron, tomaron los signos vitales de la ciudadana, quien se encontraba tendida en el piso y tenía en uno de sus costados un vidrio con el que la mujer, al parecer, se autolesionó.

De inmediato, la Policía acordonó el lugar de los hechos e hizo contacto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para que se hiciera el levantamiento de los cuerpos sin vida y se comenzara con las investigaciones correspondientes para determinar qué le sucedió a Liliana.



Hasta el momento, la principal hipótesis que manejan las autoridades es la de un posible suicidio por parte de Liliana Andrea Molina.



¿Quién era Liliana Molina?

Liliana Molina era una mujer de 51 años que trabajaba como fonoaudióloga en los hospitales de Suba y Engativá. De acuerdo con las investigaciones, la mujer había salido de su casa en Suba el pasado 10 de octubre en horas de la mañana y, según sus familiares, fue vista por última vez en los sectores de El Tunal y Yomasa, en el sur de Bogotá. Las autoridades también investigan si la mujer fue víctima de escopolamina.



Última vez que Liliana Molina estuvo en Bogotá - Redes sociales

Publicidad

El cadáver fue enviado a Medicina Legal para determinar cuáles fueron las causas de la muerte de la mujer. Por su parte, la Fiscalía investiga si más personas acompañaron a Liliana y si alguien estuvo involucrado en su muerte.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias