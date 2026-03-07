Habla la mamá de Camila García, joven que murió tras accidente en tobogán: “Tenía muchos sueños”

En una funeraria de Cúcuta, Norte de Santander, es despedida Yuris Cristel Camila García Manrique, una joven de 28 años que perdió la vida tras un trágico accidente en una atracción turística de Chinácota, en ese mismo departamento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El siniestro ocurrió el pasado 5 de marzo de 2026 en el establecimiento comercial Entre Flores, en una estructura de tobogán que había sido inaugurada apenas un mes atrás. La trágica situación quedó grabada, pues uno de sus amigos grababa el momento cuando Camila se lanzó. De hecho, en las imágenes se perciben algunas dudas por parte de la joven cuando se aprestaba a hacer uso de la atracción.



“¿Allá me recibe alguien y me saca?”, recibiendo como respuesta por parte de un operario de la atracción que la piscina cumpliría esa función. Segundos antes de descender, su desconfianza persistía y cuestionó directamente: “¿No me voy a estrellar?”.



Mientras tanto, el trabajador le aseguró que no sucedería nada y le dio las instrucciones finales: “Siempre hacia atrás, piernas cruzadas y bien agarrada”, concluyendo con un “no tenga miedo” antes de lanzarla al vacío.

Publicidad

Lamentablemente, los temores de la joven se materializaron durante el descenso. Según testimonios y los registros del accidente, el flotador en el que se movilizaba Camila alcanzó una alta velocidad durante el trayecto.Al llegar a una de las curvas de la estructura, la mujer se salió del carril y cayó contra el suelo.

(Lea: “¿Me recibe alguien?”: últimas palabras de Camila García antes de fatal accidente en tobogán)

Publicidad

Testigos relataron que el impacto fue de tal magnitud que se escuchó un fuerte golpe que incluso provocó la agitación de un poste de luz cercano. Tras la caída, Camila sufrió múltiples traumatismos, incluyendo un golpe severo en la cabeza.

Aunque inicialmente permaneció consciente, su estado de salud se deterioró de forma acelerada mientras era trasladada a un centro asistencial, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus lesiones.



Habla la mamá de Camila García

Durante las honras fúnebres de la joven, Noticias Caracol habló con la madre de la víctima del trágico accidente. Claudia Manrique describió a Camila como “la mejor hija del mundo, una excelente hermana, un excelente ser humano, quien ayudaba a todas las personas que podía”.

Manifestó que su hija “tenía muchos sueños”, por lo que estaba estudiando para poder mejorar su calidad de vida. “Era profesional, estaba estudiando, todo para poder mejorar nuestra calidad de vida. Con mucho sacrificio se pudo terminar sus estudios”, dijo.

Camila García, quien estudió seguridad y salud en el trabajo, era además madre de un niño de cuatro años y una reconocida colaboradora en causas sociales. En la actualidad, se desempeñaba trabajando de la mano con comunidades vulnerables en la región del Catatumbo, labor que ha sido destacada por sus allegados tras la tragedia.



¿Qué dijo la empresa dueña de la atracción?

La empresa Entre Flores SAS emitió un comunicado a través de su equipo jurídico lamentando profundamente el suceso y expresando sus condolencias a la familia. La compañía aseguró haber activado de inmediato los protocolos de emergencia y manifestó su total disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

Publicidad

De otro lado, las autoridades en Norte de Santander mantienen una investigación abierta para determinar si existieron fallas en la infraestructura o en la operación de la atracción. Incluso, la Alcaldía de Chinácota selló el establecimiento.

NOTICIAS CARACOL