Se conoce condena a médico que hizo cirugía estética que causó la muerte a una mujer en Santander

El médico Gabriel Agámez Moreno fue hallado culpable por el delito de homicidio culpaso por la muerte a una mujer de 32 años, identificada como Luz Dary Silva luego de realizarle una cirugía estética en el municipio de Barrancabermeja, Santander. Casi seis años pasaron para que las autoridades lo sentenciaran y en las últimas horas se conoció cuánto será el tiempo que pasará en prisión.



El hecho sucedió el 28 de febrero de 2020 en una clínica privada en la que el médico Agámez realizó un procedimiento estético invasivo en abdomen, espalda y glúteos a Luz Dary Silva.

Según los investigadores, tras realizarse la cirugía estética, la mujer comenzó a presentar complicaciones de salud y un grave deterioro causado por un cuadro crítico de infección de la pared abdominal. Incluso, dijo la Fiscalía, Luz Dary sufrió daños internos severos por lesiones traumáticas. Finalmente, tres días después, el lunes 2 de marzo, terminó perdiendo la vida.



Médico Gabriel Agámez no contaba con idoneidad para realizar cirugías estéticas

Tras realizarle los estudios pertinentes, Medicina Legal pudo establecer que la muerte de Luz Dary Silva tenía relación directa con la cirugía estética que le realizó el médico Gabriel Agámez, quien, según las autoridades, no contaba con la idoneidad para llevar a cabo este tipo de procedimientos.

Además, las autoridades indicaron que, después de confirmarse la muerte de la mujer de 32 años, la clínica en la que se llevó a cabo el procedimiento quirúrgico se encontraba desmantelado.



En cuando a la sentencia que recibió el médico Gabriel Agámez, un juez de conocimiento lo condenó a 48 meses de prisión, por su responsabilidad en el delito de homicidio culposo y al pago de 42 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Además, el juez inhabilitó a esta persona para ejercer la medicina por 60 meses. “Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

