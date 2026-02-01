Las excentricidades y el prontuario criminal del capo italiano capturado en Colombia

Un capo italiano, identificado como Lorenzo Dei Meneghetti, alias de Lorenzo, que era buscado en varios países, fue capturado por la policía en Colombia. Según las autoridades, este hombre era uno de los principales enlaces mafiosos entre Suramérica y Europa, traficando cocaína a diferentes redes criminales.



Así intentó ocultarse capo italiano capturado en Colombia

Este sujeto, que estaba siendo buscado en 196 países del mundo, fue capturado por la Policía en Ciénaga, Magdalena. Señalado como uno de los hombres más buscados de Italia, el Servicio de Cooperación Internacional de ese país, la Interpol de Roma y la policía colombiana le siguieron la pista a este criminal, quien llegó con documentación rumana falsa al lugar donde cayó.

Dei Meneghetti es un hombre excéntrico. Sus vehículos de alta gama y yates fueron reseñados por las autoridades tras ser identificado como el principal coordinador italiano de las rutas y envíos de cocaína, marihuana y sus derivados hacia Europa con conexiones en España, Italia y Marruecos, abasteciendo diversas estructuras criminales de alto impacto en este continente.

El general (r ) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, indicó que el capo italiano era “cabecilla del narcotráfico en Suramérica, designado para el envío de cocaína a mafias italianas, tunecinas y albaneses. Este fue determinado como un objetivo de alto valor por Italia y el pacto 2.0 por ser uno de los principales articuladores de las mafias narcotraficantes de Europa con Latinoamérica”.



Los medios italianos, como Corriere Calabria o Rai News, informaron la noticia de esta detención titulando la captura de alias Lorenzo, que tardó años en materializarse.



Diez años tras la pista de capo italiano capturado en Colombia

Lorenzo Dei Meneghetti fue capturado en medio de una ofensiva policial desplegada en Ciénaga, Magdalena, pero su persecución empezó hace más de una década.



Desde el año 2016, a este señalado delincuente lo reseñaron como el capo de la droga con mayor influencia en Albania, Lombardía y la región de Véneto. Sin embargo, su reporte criminal se remonta a 2013 por el tráfico de marihuana en Países Bajos, pero escaló rápidamente al mercado de la cocaína, delito por el que era buscado para pagar 12 años de cárcel.

“Este resultado desarticula rutas internacionales, corta conexiones criminales de alto nivel y reafirma que la cooperación internacional sí da resultados. El crimen no tiene fronteras; nuestra acción tampoco, estamos dando cumplimiento con dignidad”, manifestó el general William Rincón, director de la Policía Nacional.

