Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Las disputas internas en las disidencias de 'Iván Mordisco' que terminaron en deserciones y capturas

Las disputas internas en las disidencias de 'Iván Mordisco' que terminaron en deserciones y capturas

A esta situación se le suman las intensas operaciones de las Fuerzas Militares y la falta de abastecimiento y armamento que tendría 'Mordisco', a pesar de la millonaria suma que recibe mensualmente, producto de la minería ilegal.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 07, 2025 08:14 a. m.
Las disputas internas en las disidencias de 'Iván Mordisco' que terminaron en deserciones y capturas
Por alias Iván Mordisco hay una recompensa de 4.450 millones de pesos -
Archivo