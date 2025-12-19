Las personas que deben renovar la licencia de conducción en 2026: lista completa

La licencia de conducción en Colombia es uno de los documentos más importantes para manejar en las calles del país; para adquirirla, los interesados deben en primer lugar cumplir con estándares de seguridad, capacidad física y competencias técnicas. Su vigencia y renovación están reguladas por el Código Nacional de Tránsito, que fija condiciones claras para garantizar que los conductores conserven los requisitos necesarios para circular de forma segura.

En 2026, una parte significativa de los conductores deberá realizar este proceso, ya sea por su edad, por el tipo de servicio que presta o por la fecha de expedición de su documento. De hecho, la obligación de renovarlas aparece especialmente cuando el conductor alcanza ciertos rangos de edad o cuando se trata de licencias para servicio público, las cuales tienen reglas más estrictas.

Conducir con la licencia vencida puede generar sanciones económicas, la inmovilización del vehículo y problemas adicionales en caso de accidentes de tránsito, especialmente frente a las aseguradoras. Por esta razón, las autoridades recomiendan verificar con anticipación la fecha de vencimiento del documento y adelantar el trámite con tiempo.



¿Quiénes deben renovar la licencia de conducción en 2026?

Conductores de vehículos particulares

Los ciudadanos que manejan vehículos particulares (automóviles, motocicletas y otros de uso personal) deben renovar su licencia de acuerdo con estos rangos:



Personas entre 18 y 59 años: deben renovar su licencia cada 10 años. Si el documento fue expedido en 2016, su vencimiento se cumple en 2026, por lo que será obligatorio hacer el trámite ese año.

deben renovar su licencia cada 10 años. Si el documento fue expedido en 2016, su vencimiento se cumple en 2026, por lo que será obligatorio hacer el trámite ese año. Personas entre 60 y 79 años: en este caso, la vigencia de la licencia es de cinco años. Quienes hayan renovado o expedido su licencia en 2021 deberán renovarla nuevamente en 2026.

en este caso, la vigencia de la licencia es de cinco años. Quienes hayan renovado o expedido su licencia en 2021 deberán renovarla nuevamente en 2026. Personas de 80 años o más: para este grupo, la licencia debe renovarse cada año. Por lo tanto, todos los conductores que estén en este rango de edad deberán renovar su pase en 2026, incluso si lo hicieron el año anterior.

Conductores de servicio público

Las reglas para quienes prestan servicio público de transporte son más exigentes, debido a la responsabilidad que implica transportar pasajeros o mercancías.



Conductores de servicio público menores de 65 años: su licencia tiene una vigencia de tres años. Aquellos cuya última expedición o renovación se haya realizado en 2023 deberán renovarla en 2026.

su licencia tiene una vigencia de tres años. Aquellos cuya última expedición o renovación se haya realizado en 2023 deberán renovarla en 2026. Conductores de servicio público mayores de 65 años: están obligados a renovar su licencia cada año. Esto significa que, sin excepción, deberán realizar el trámite en 2026, presentando nuevamente los certificados médicos exigidos.

"Todos los conductores de servicio público mayores de 65 años deberán renovar su licencia de conducción anualmente, demostrando su aptitud mediante certificación competente e idónea", indicó el Ministerio de Transporte en el artículo 22 de la Ley 769 del 2002, modificado por el artículo 197 de Decreto 19 del 2012.



El sistema automatizado del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) verifica la validez del certificado antes de aprobar la renovación. Si el documento no se encuentra vigente o no ha sido registrado correctamente, la solicitud de renovación será rechazada, suspendiendo en la práctica la autorización para conducir hasta que se cumpla con el requisito. En caso de que el examen determine la "imposibilidad transitoria física o mental para conducir", la licencia será suspendida.



Requisitos para renovar la licencia de conducción en Colombia

Para obtener la licencia de conducción por primera vez o renovar la misma, los conductores deben demostrar ante las autoridades de tránsito la aptitud física, mental y de coordinación motriz, mediante medios tecnológicos sistematizados y digitalizados, así como instrumentos médicos pertinentes. Los requisitos, según la ley, incluyen:



Capacidades de visión y orientación auditiva.

Agudeza visual y campimetría.

Tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento.

Capacidad de coordinación entre aceleración y frenado.

Coordinación integral motriz de la persona.

Discriminación de colores y percepción de la franja horizontal y vertical.

La obligación de presentar un certificado médico también aplica para los conductores que buscan recategorizar su permiso, por ejemplo, al pasar de vehículos particulares a vehículos de servicio público. Esto asegura que todos los conductores que operan vehículos en Colombia hayan sido evaluados de manera rigurosa y cumplan con los criterios de seguridad establecidos por las autoridades.



