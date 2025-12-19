En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
EE. UU. SOBRE COLOMBIA
NOVENA DÍA 4
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Las personas que deben renovar la licencia de conducción en 2026: lista completa

Las personas que deben renovar la licencia de conducción en 2026: lista completa

En 2026, miles de conductores en Colombia deberán renovar su licencia de conducción para poder seguir manejando de manera legal. Conozca qué exige la ley.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Las personas que deben renovar la licencia de conducción en Colombia: lista completa 2026
Una parte significativa de los conductores en Colombia deberá realizar este proceso. -
Colprensa/ Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad