Un video difundido en redes sociales desató polémica por la presunta participación del alcalde de Casabianca, Tolima, William Cardona Orozco, en una riña, dentro del municipio, en la que un uniformado de la Policía fue agredido. El mandatario se pronunció este martes 17 de noviembre y explicó por qué intervino en el altercado.



Las imágenes, que corresponderían a hechos ocurridos el pasado domingo 15 de noviembre, durante las festividades del puente festivo en el municipio, muestran a varias personas enfrentándose y golpeando a un policía que intentaba intervenir para controlar la situación. En medio del procedimiento, al menos cinco hombres habrían agredido al uniformado. En el video también se observa al alcalde, quien al parecer se encontraba con una muleta debido a una lesión, involucrarse en el conflicto.

¿Qué pasó en la riña en Casabianca, Tolima?

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, el altercado se presentó en medio de una intervención policial para atender una confrontación en vía pública. En el registro se observa a varias personas agrediendo al uniformado.

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Noticias Caracol conoció por una fuente sobre la presunta participación de William Cardona Orozco, cuestión que también ha sido divulgada por medios regionales. En un momento de la grabación, se observa a un sujeto con las características del mandatario, quien suelta la muleta que utilizaba y se acerca al enfrentamiento. También se le cuestiona por la manera en que habría sujetado al policía, aparentemente por el cuello.

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Ante las versiones que surgieron sobre lo sucedido, el alcalde habló con la emisora local La Voz del Pueblo 920 AM y aseguró que inicialmente se trataba de una discusión entre una pareja y otro hombre. “Yo mismo fui quien llamó al policía para terminar el conflicto”, afirmó durante la entrevista.



El mandatario agregó que, en las inmediaciones, también se estaban presentando otros problemas que requerían la intervención de la fuerza pública. Según su relato, decidió dejar la muleta e intervenir para separar a las personas involucradas. “Ante el evento, yo decidí literalmente volar e intentar separar a las personas”, dijo.

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Cardona Orozco sostuvo que su participación buscaba ayudar a controlar la situación y aseguró que, tras intervenir, el conflicto se calmó. “Todos saben que estoy con una muleta, lesionado y en recuperación, pero me tocó participar porque ahí estaba hasta el Presidente del Concejo”, manifestó.



Policía de Tolima rechazó agresiones contra uniformados

En un comunicado divulgado el 17 de noviembre, la Policía Nacional en el Tolima rechazó las agresiones físicas y verbales contra dos uniformados durante un procedimiento policial ocurrido el 15 de noviembre en el barrio Centro de Casabianca.

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Según la institución, los policías atendían una riña en vía pública e intervenían para restablecer la convivencia cuando varias personas los agredieron. En medio del procedimiento, uno de los uniformados fue despojado de su bastón de dotación y golpeado en repetidas ocasiones con ese elemento.

El policía lesionado recibió atención médica y se encuentra en proceso de recuperación. La institución indicó que, en coordinación con las autoridades judiciales, adelanta las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer lo sucedido.

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Noticias Caracol también conoció que, pese a las declaraciones del mandatario en la emisora local, el uniformado agredido habría instaurado una denuncia formal ante la Fiscalía, al parecer por el delito de agresión a funcionario público. Eventualmente, la Procuraduría General podría iniciar un proceso contra el mandatario. Este medio continúa a la espera de la confirmación por parte del ente de control de si iniciará algún acto sobre el caso.

María Paula Rodríguez Rozo

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