Lo que se sabe de muerte de Eugenio Baena, periodista deportivo y padre de patinadora Chechi Baena

El deporte está de luto. El reconocido periodista cartagenero Eugenio Baena falleció este 8 de agosto del 2025 luego de completar varios días en delicado estado en su ciudad natal.

La noticia fue confirmada por Caracol Radio, medio para el que trabajaba desde hace muchos años. El periodista, quien participaba en varios espacios deportivos para esa cadena, falleció a los 71 años de edad. Su deceso ocurrió en la Clínica Neurodinamia, donde permanecía recluido en la unidad de cuidados intensivos.

A Baena se le conocía como el 'Bate' y es el padre de una de las glorias del deporte colombiano: la patinadora Chechi Baena, múltiple campeona en su disciplina.



¿Qué se sabe de la muerte de Eugenio Baena?

Hace cerca de una semana, Baena fue llevado de urgencias al Nuevo Hospital de Bocagrande, en Cartagena, donde su familia señaló que aquejaba dolores en el pecho. Posteriormente fue trasladado a la clínica Neurodinamia, donde finalmente falleció.

De acuerdo con Caracol Radio, a Baena le realizaron un procedimiento quirúrgico cardiaco. Ese medio detalló que al 'Bate' lo intervinieron con un cateterismo para despejar dos arterias que presentaban obstrucción.

Su amigo, el también periodista Iván Mejía, dejó un sentido mensaje en sus redes sociales despidiéndolo: "A ese hombre bueno no le aguanto más el corazón, tan grande como su figura. El Príncipe de Cartagena, Eugenio Baena, nos ha dejado. Paz en su tumba y un gran abrazo para la Chechi y toda la familia. Extrañaré las charlas beisboleras contigo y tu sentido de la amistad".



Los mensajes tras la muerte de Eugenio Baena

En tanto, Diego Rueda, director del programa Vbar, en el cual participaba Baena, lo señaló como un "amigo de la radio y de la vida". "El periodista que más sabía de todos los deportes en Colombia. Una verdadera institución de la radio. Un abrazo y fortaleza para su familia", comentó.

Otros de sus colegas manifestaron que recordarán a Baena por su amabilidad y generosidad. El 'Bate', apasionado por el fútbol, se destacaba por sus conocimientos en el béisbol y el boxeo, siendo deportes que analizó en distintos espacios durante su carrera periodística.

El Real Cartagena, club de los amores de Baena, el pasado 4 de agosto salió a la cancha con una pancarta alentando al periodista que decía "Fuerza, Bate", ahora lamentó el deceso de su seguidor. "La tristeza invade a la familia Real Cartagena por el fallecimiento de un gran amigo, un periodista deportivo único y excepcional: Eugenio Baena Calvo. En nombre de todo el club, expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos en este difícil momento a todos sus hijos y familiares, especialmente a nuestra múltiple campeona mundial de patinaje, Cecilia “Chechi” Baena".

