Lo que se sabe sobre muerte de mexicano en Barranquilla tras caer de un noveno piso

Las autoridades en Barranquilla investigan el fallecimiento de un ciudadano mexicano, identificado como Alejandro Silva Castañeda, quien cayó desde un noveno piso en un edificio del norte de la ciudad. Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo, específicamente en el conjunto residencial Brisas del Parque, ubicado en el barrio Paraíso.



De acuerdo con primeras versiones, el joven de 31 años se encontraba alojado en un apartamento de la zona. Silva Castañeda ingresó al país el pasado 13 de enero y se encontraba hospedado con su pareja sentimental en el lugar. Tras caer del noveno piso, el ciudadano extranjero resultó con lesiones en la cabeza, la pierna derecha y el brazo izquierdo, producto del impacto.

La mujer que se encontraba con Alejandro Castañeda fue quien alertó a las autoridades sobre lo ocurrido.



Mexicano que cayó de noveno piso en Barranquilla se iba a casar

Según el medio El Heraldo, Alejandro Silva tenía previsto casarse el próximo 24 de enero. El inmueble en donde se había hospedado el hombre de 31 años fue rentado a través de una plataforma digital.

El Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, hizo el levantamiento del cuerpo sin vida y comenzó con las investigaciones correspondientes para esclarecer si se trató de un hecho voluntario o si hubo factores adicionales que terminaron con el fallecimiento de esta persona.



Mientras tanto, el cuerpo sin vida permanecerá en Medicina Legal para confirmar cuál fue la causa de la muerte y a la espera de su repatriación a México.



¿Cómo acudir a apoyo psicológico?

En Colombia, los ciudadanos pueden acceder a servicios de ayuda psicológica a través de diferentes rutas diseñadas por el Estado y el sistema de salud para garantizar acompañamiento emocional y atención profesional. En primer lugar, el país cuenta con líneas de atención psicológica gratuitas y permanentes, como la Línea Nacional 106, disponible las 24 horas del día y atendida por psicólogos especializados en crisis, quienes ofrecen escucha activa, orientación y, cuando es necesario, remisión a servicios presenciales. Esta línea también permite el acceso a videollamadas para quienes prefieren una atención no telefónica.



Asimismo, las ciudades principales disponen de líneas locales que cumplen funciones similares. Bogotá, por ejemplo, ofrece la Línea 123 Social y la Línea 106, ambas disponibles a toda hora para emergencias emocionales, intentos de suicidio o crisis psicológicas. Estas alternativas no requieren afiliación previa ni documentación adicional, lo que facilita el acceso inmediato para cualquier persona que necesite apoyo.

Además, los ciudadanos afiliados al sistema de salud pueden solicitar atención psicológica a través de sus EPS, ya que el Ministerio de Salud obliga a estas entidades a ofrecer servicios integrales de salud mental, incluyendo atención en psicología y psiquiatría. Para acceder, generalmente se inicia con una consulta con medicina general, quien evalúa los síntomas y determina si se requiere remisión al psicólogo o a un especialista. Aunque el proceso puede presentar tiempos de espera, todas las EPS deben garantizar el servicio.

Finalmente, el Gobierno nacional y las alcaldías desarrollan programas comunitarios gratuitos que incluyen talleres emocionales, grupos de apoyo, jornadas psicosociales, actividades de prevención del consumo de sustancias y espacios de escucha. Estos programas están dirigidos a población diversa y se accede a ellos consultando la programación de las secretarías de salud o entidades comunitarias.

En conjunto, estas rutas permiten que cualquier ciudadano encuentre apoyo psicológico oportuno, gratuito y ajustado a sus necesidades.

