“Lo quiero volver a ver”: desgarrador relato de papá de ciclista Cristian Muñoz, fallecido en España

El luto se ha hecho presente en el ciclismo colombiano tras la muerte del joven deportista Cristian Camilo Muñoz, quien falleció en España luego de sufrir un accidente en Francia. Su caso ha generado reacciones en distintas regiones del país, especialmente en Boyacá, de donde era oriundo, mientras familiares, autoridades locales y el entorno deportivo recuerdan su trayectoria y los hechos que rodearon su fallecimiento.



De acuerdo con la información conocida, el accidente ocurrió durante una jornada en territorio francés. Posteriormente, el ciclista fue trasladado a España, donde su estado de salud se fue complicando con el paso de los días. Según los relatos entregados por su padre, Luis Muñoz, el propio deportista alcanzó a describir lo sucedido tras el impacto.

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“El sábado fue el accidente y pues según lo que él me comentó, dijo: ‘Pa, me descolgue un poquito subiendo y empecé a bajar y los carros, pero uno se salió y me cogió con el espejo, me botó la montaña y me dañó mi rodilla’”, relató.

Con el paso del tiempo, la condición médica de Muñoz presentó señales de deterioro. En medio de los traslados que se realizaron en diferentes lugares de España, su familia seguía atenta a la evolución de su estado de salud. “Le estaba preocupando porque la pierna ya se le estaba cangrinando mucho y que ya iba en el tobillo y que le iba pasando los dedos”, agregó su padre.



Finalmente, y pese a los esfuerzos médicos, el ciclista falleció en Oviedo a causa de una infección de difícil manejo. La noticia impactó tanto a su familia como a su comunidad, donde era reconocido no solo por su actividad deportiva, sino también por su vida cotidiana en el campo.



En su entorno cercano, recuerdan que Muñoz mantenía un vínculo constante con las labores agrícolas. “A mí me acompañaba, sumercé en el campo, es lo que más me duele, un niño especial y le gustaba su campo”, expresó su padreen medio de las lagrimas.

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Quienes siguieron su proceso en el ciclismo también destacaron su disciplina y condiciones en la montaña. Según testimonios recogidos, la escalada era una de sus principales fortalezas dentro de la competencia, lo que le había permitido proyectarse dentro del deporte y ser tenido en cuenta por equipos.

En medio de las reacciones, el ciclista Nairo Quintana dedicó un triunfo de etapa en la Vuelta a Asturias a la memoria de Muñoz, gesto que se sumó a los mensajes de reconocimiento que han surgido desde distintos sectores del ciclismo.

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"Un niño que tenía muchísima vida por delante, muchísimo que dar en el deporte y al país", expresó Quintana.

La despedida de su familia ha estado marcada por el proceso que implica su repatriación. Su pareja permanece en España adelantando los trámites necesarios para el traslado del cuerpo a Colombia. En medio de este momento, el padre del ciclista expresó una petición personal: “No me lo vayan a dejar cremar. No, yo no, por favor, yo no quiero tener ese cuerpo, lo quiero volver a ver al menos una vez”.

En su municipio de origen, Ventaquemada, las autoridades locales emitieron un decreto mediante el cual se rinde homenaje póstumo al deportista. La medida establece duelo oficial durante tres días, con la bandera a media asta en los edificios públicos, como señal de reconocimiento a su vida y trayectoria.

Mientras avanzan los procesos para su regreso al país, el recuerdo de Cristian Camilo Muñoz permanece entre su familia, su comunidad y quienes lo conocieron en el ámbito deportivo, en medio de un hecho que ha tenido eco en distintas regiones.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co