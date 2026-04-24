Video | Así quedó el lugar del atentado en Palmira, Valle del Cauca, cerca de Batallón de Ingenieros

En horas de la noche de este viernes 24 de abril ocurrió un nuevo atentado en Palmira, Valle del Cauca. Una explosión cerca del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi encendió las alarmas entre la ciudadanía.



Este es el segundo atentado que registra el departamento en solo un día, después que el Batallón Pichincha en Cali fuera blanco de un ataque por parte de delincuentes que instrumentalizaron un bus escolar para lanzar cilindros contra las instalaciones militares. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se pronunció después de conocer este hecho y dijo que los responsables serán perseguidos hasta lograr su captura. Las autoridades señalan que, tal como ocurrió en Cali, las disidencias de las Farc estarían detrás de este nuevo ataque.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que no hay heridos por el atentado. Videos grabados por ciudadanos dan cuenta de la escena que quedó en el lugar de la explosión. En imágenes se observa la carrocería de lo que parece ser un vehículo blanco que quedó completamente destruido por la explosión, junto a una motocicleta que está en el suelo.

#ATENCIÓN | En la noche de este viernes se reportó una explosión en Palmira, Valle del Cauca. Al parecer hubo dos detonaciones en cercanías al batallón.



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Alias Marlon, señalado como presunto cerebro de atentados en Valle del Cauca

El ministro de Defensa señaló que alias Marlon, cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco, sería el autor intelectual de los atentados ocurridos en la capital del Valle y Palmira. "Esta vez lo hicieron con el mismo modus operandi que en Cali. Una buseta cargada con explosivos, ubicada en una vía contigua a la unidad militar del Ejército Nacional", señaló el alto funcionario del Gobierno nacional.



Sánchez reiteró que se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita evitar atentados y capturar a los responsables. Por su parte, las autoridades afirman que darán hasta 4.500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Marlon. Asimismo, la cartera de Defensa recordó que las denuncias pueden realizarse en la línea 107 o la línea contra el crimen 3143587212.



Cabe decir que la fuerza pública ha evitado varios intentos ataques terroristas en este departamento. Además, varios integrantes de lo grupos armados ilegales han sido neutralizados, especialmente aquellos pertenecientes al cartel de alias Marlon.



Gobernadora del Valle hace llamado al Gobierno nacional

La gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que los atentados en Cali y Palmira son “actos terroristas inaceptables” y que el departamento se están enfrentando a una escalada de violencia “que no da espera”. La mandataria hizo una llamado urgente y contundente al Gobierno nacional con un mensaje: “El Valle no puede seguir solo en esta lucha”.



“Necesitamos apoyo real, sostenido y efectivo. Más fuerza pública, más inteligencia y acciones claras contra las estructuras criminales que hoy operan en nuestro territorio”, pidió Toro en un mensaje que publicó en redes sociales.

#Ampliación | Videos muestran cómo se sintieron en comercios cercanos al batallón las explosiones en Palmira, Valle del Cauca.



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La gobernadora anunció la convocatoria de un consejo de seguridad extraordinario en la mañana de este sábado 25 de abril con la fuerza pública para evaluar la situacion y tomar acciones contra la violencia. Toro fue enfática en su mensaje al decir que “no es momento de discursos”, sino de acciones. “No actuar le está costando la tranquilidad y la vida a los vallecaucanos. La seguridad de los vallecaucanos no puede seguir dependiendo de esfuerzos aislados desde las regiones. Esto es una responsabilidad del Estado en su conjunto”, señaló.

Por su parte, el general William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional rechazó los atentados ocurridos en el Valle del Cauca y ordenó el despliegue de todas las capacidades de la institución.

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