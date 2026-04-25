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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Emergencia en Hospital Militar de Bogotá obligó a evacuar a pacientes y personal: ¿qué pasó?

Emergencia en Hospital Militar de Bogotá obligó a evacuar a pacientes y personal: ¿qué pasó?

Los hechos se registraron en el noveno piso del centro médico en Bogotá. Bomberos activaron el protocolo de emergencia para controlar la situación.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Hospital Militar en Bogotá
Evacúan a niños y pacientes del Hospital Militar en medio de emergencia
Colprensa

En horas de la mañana de este sábado 25 de abril de 2026, se registró una emergencia en el Hospital Militar, en Bogotá, por la presencia de humo en una de sus instalaciones.

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La situación generó temor entre pacientes y ciudadanos. Los hechos ocurrieron en el centro médico ubicado en la transversal 3 con calle 49, específicamente en el piso 9, donde fue atendida la emergencia, al parecer, por una falla en unidades eléctricas.

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La emergencia fue atendida por las estaciones de Bomberos Chapinero y Central, con apoyo de los Equipos Especializados de Rescate Técnico y de Aeronaves No Tripuladas.

De acuerdo con el reporte oficial, unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá acudieron al sitio y lograron controlar el "incendio estructural". Además, confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.

Como medida preventiva, se realizó la evacuación del edificio para proteger a pacientes, niños y personal médico. Por ahora, los bomberos continúan adelantando labores de verificación para asegurar completamente la zona y evitar nuevos incidentes.

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