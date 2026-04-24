“Los vamos a perseguir hasta capturarlos”: gobernadora del Valle sobre atentados en Cali y Palmira

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, se refirió a los dos atentados terroristas que se reportaron en Cali y Palmira en la mañana y noche del viernes 24 de abril. La mandataria local manifestó que “los vamos a perseguir hasta capturarlos” y envió un mensaje al gobierno del presidente Gustavo Petro.



Los atentados terroristas ocurrieron cerca a dos batallones: el primero, cerca al Batallón Pichincha, en Cali, y el segundo en el Batallín Agustín Codazzi, en Palmira.



"Necesitamos apoyo real": gobernadora del Valle del Cauca

A través de sus redes sociales, Toro indicó que “los atentados de hoy en Cali y en Palmira son actos terroristas inaceptables que confirman que el Valle está enfrentando una escalada de violencia que no da espera”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

También mencionó que “al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro le hago un llamado urgente y contundente: el Valle no puede seguir solo en esta lucha. Necesitamos apoyo real, sostenido y efectivo. Más fuerza pública, más inteligencia y acciones claras contra las estructuras criminales que hoy operan en nuestro territorio”.

La gobernadora dijo que se convocó a un consejo de seguridad extraordinario para este sábado “con toda la Fuerza Pública para evaluar en el territorio la situación y tomar acciones en contra de la violencia terrorista. Pero reitero, no es momento de discursos, es momento de decisiones; no actuar, le está costando la tranquilidad y la vida a los vallecaucanos. La seguridad de los vallecaucanos no puede seguir dependiendo de esfuerzos aislados desde las regiones. Esto es una responsabilidad del Estado en su conjunto”.



Finalmente, Toro aseguró que “aquí no vamos a ceder ante el terrorismo, pero exigimos el respaldo total de la Nación para enfrentarlo con toda la contundencia que se requiere. A los responsables les digo con claridad: los vamos a perseguir hasta capturarlos. Aquí no hay espacio para el terrorismo ni para quienes pretenden desestabilizar la región. El Valle no está solo, pero tampoco puede seguir enfrentando esta guerra sin el respaldo total del Estado. Este es un punto de quiebre”.



Alias Marlon, señalado de perpetrar atentados en Cali y Palmira

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, a través de sus redes sociales indicó quién estaría detrás de los atentados terroristas en Palmira y Cali. El alto funcionario indicó ofreció una millonaria recompensa por información que permita dar con el paradero del señalado terrorista, quien pertenece a las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Publicidad

“Siguen persistiendo en el terrorismo los criminales de alias Marlon, del cartel del narcotráfico de alias Mordisco. Esta vez lo hicieron con el mismo modus operandi que en Cali. Una buseta cargada con explosivos, ubicada en una vía contigua a la unidad militar del Ejército Nacional en Palmira, Valle del Cauca. Afortunadamente no hay víctimas. Hasta 200 millones de recompensa por información que permita evitar atentados y capturar a los responsables. Hasta 4.500 millones de pesos por alias Marlon, cerebro criminal de los atentados terroristas”, manifestó el ministro de Defensa.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias