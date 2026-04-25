Ataque en la vía Panamericana, en Cauca, deja seis personas heridas, entre ellas un menor

Un ataque con explosivos se registró en la madrugada de este 25 de abril en la vía Panamericana, a la altura del sector de Pan de Azúcar, en el corregimiento de Mojarras, municipio de Mercaderes, en el departamento del Cauca. De acuerdo con la información oficial, seis personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad que se movilizaba en un vehículo de servicio intermunicipal.



El hecho fue confirmado por el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, quien a través de su cuenta en la red social X explicó que la detonación se produjo al costado de la vía, afectando directamente a los ocupantes del automotor. “Hoy, en horas de la madrugada, estructuras criminales detonaron un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de Pan de Azúcar, corregimiento de Mojarras, Mercaderes, dejando como saldo un conductor de servicio público gravemente herido y cinco pasajeros afectados, entre ellos un menor de edad”, señaló el mandatario.

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Según lo indicado por el gobernador, las personas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica, mientras las autoridades de salud del departamento realizan seguimiento a su evolución. “Las víctimas ya están siendo atendidas y se realizan seguimiento a través de nuestra @saludcauca”, añadió en su pronunciamiento.

Hoy, en horas de la madrugada, estructuras criminales detonaron un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de Pan de Azúcar, corregimiento de Mojarras, Mercaderes, dejando como saldo un conductor de servicio público gravemente herido y cinco pasajeros afectados,… — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

El ataque se produjo en un corredor vial considerado estratégico para la movilidad en el suroccidente del país, ya que conecta diferentes regiones y es clave para el transporte de pasajeros y mercancías. Tras la explosión, las autoridades iniciaron acciones en la zona para verificar las condiciones de seguridad y atender la situación.



En su mensaje, el gobernador también se refirió al contexto en el que se presentan estos hechos y aseguró que “estos hechos responden a represalias de estructuras criminales frente a las acciones operativas contundentes y los resultados alcanzados por nuestra Fuerza Pública”. Asimismo, indicó que el caso representa una afectación a la seguridad de las comunidades que transitan por este corredor vial.



El mandatario departamental hizo un llamado a fortalecer la coordinación con el Gobierno nacional para atender la situación. “Reiteramos la necesidad urgente de seguir actuando de manera coordinada con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa para proteger los corredores viales que son esenciales para la vida, la economía y la integración del suroccidente del país”, expresó.

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De igual forma, señaló la importancia de mantener las acciones institucionales en la región y destacó el trabajo de la Fuerza Pública en medio de estos hechos. “Rodeamos a nuestra Fuerza Pública, reconocemos su labor y los alentamos a continuar con determinación en la defensa de la vida y la seguridad de los caucanos”, indicó.

Por ahora, las autoridades no han entregado información adicional sobre los responsables del ataque, mientras avanzan las investigaciones. Entretanto, se mantienen las acciones para atender a las personas afectadas y asegurar el tránsito en esta importante vía del país.

Otro atentado terrorista se registró en la vía Panamericana, en el sector de Pan de Azúcar, en Mercaderes, Cauca. La activación de un explosivo al lado de la vía dejó por lo menos seis civiles lesionados, entre ellos un menor, que se movilizaban en un vehículo intermunicipal. pic.twitter.com/DNaYZ2lAwB — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 25, 2026

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El panorama en el suroccidente del país

El ataque en la vía Panamericana se suma a otros hechos de orden público reportados en las 24 últimas horas en el suroccidente colombiano. En ese contexto, autoridades han confirmado la ocurrencia de acciones similares en distintas zonas de la región, que actualmente son objeto de verificación e investigación.

En el Valle del Cauca, durante la jornada del pasado viernes, se registraron atentados en Cali y Palmira, ambos en inmediaciones de unidades militares. Estos hechos, según las autoridades, estarían planeadas por alias Marlon, uno de los más buscados en Cali y integrante de una estructura vinculada al narcotráfico, con injerencia en actividades como minería ilegal y reclutamiento de menores.

De manera paralela, en el departamento del Cauca también se han reportado situaciones que mantienen la atención de las autoridades. En Popayán, tropas del Ejército informaron la neutralización de un dron con explosivos que, según el reporte oficial, estaba dirigido contra el Cantón Militar José Hilario López. Asimismo, en el municipio de El Tambo se reportó un ataque contra la infraestructura del radar de Santana, considerada clave para el control del espacio aéreo en esa zona del país.

Entretanto, la Fuerza Pública mantiene presencia en las áreas afectadas y continúa con las acciones operativas y de verificación para atender la situación en el territorio.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co