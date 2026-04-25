Periodista de Noticias Caracol denuncia robo a su hijo en el norte de Bogotá: “En cinco minutos”

Aunque las más recientes cifras de seguridad en Bogotá muestran una reducción del 38,3 % en el hurto a personas en lo corrido de 2026, para algunos ciudadanos los hechos relacionados con este delito continúan siendo parte de su cotidianidad. Así lo dejó ver un reciente caso cercano al periodista de Noticias Caracol, Luis Eduardo Maldonado, quien denunció a través de redes sociales un hurto que afectó a su hijo en el norte de la capital.



El periodista compartió un video en el que describió lo ocurrido. Según su relato, el vehículo de su hijo fue intervenido en cuestión de minutos mientras se encontraba estacionado en un parqueadero del barrio El Polo, en la localidad Barrios Unidos, al nororiente de la ciudad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Esta es la inseguridad en Bogotá, mi hijo estacionó su vehículo frente a un almacén de cadena pegado a un club deportivo en el parqueadero en el barrio El Polo, en cinco minutos lo dejaron sin llantas”, afirmó, señalando la ausencia de los neumáticos en el auto, tanto en la parte delantera como en la trasera del lado del conductor.

"Y los ladrones campantes por las calles de Bogotá” concluyó. La denuncia fue difundida a través de sus canales digitales, donde expuso el tiempo en el que se habría presentado el hurto y el lugar en el que ocurrió.



Hasta el momento, no se han conocido detalles adicionales sobre este caso en particular. Sin embargo, el hurto de autopartes, como llantas y otros elementos de vehículos, hace parte de las modalidades que han sido objeto de seguimiento en la ciudad.



En ese sentido, las autoridades han señalado que continúan adelantando operativos de control en diferentes sectores, así como acciones de verificación en puntos donde se comercializan este tipo de piezas.

Publicidad

¿Cuál es el panorama de seguridad en Bogotá?

Pese a la reducción en las cifras, de acuerdo con datos citados por el Concejo de la ciudad, en la capital se registran en promedio nueve robos cada hora, lo que da cuenta de la frecuencia con la que ocurren estos hechos en la vida cotidiana.

“Estamos hablando de decenas de miles de ciudadanos que siguen siendo víctimas de la delincuencia en el espacio público. No basta con decir que las cifras bajan cuando el miedo sigue intacto en las calles”, señaló el concejal Samir Abisambra.

Publicidad

En paralelo, el Distrito ha informado reducciones en varios delitos de alto impacto durante el inicio de 2026, con base en registros del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO). Entre ellos se encuentran el homicidio, la extorsión y diferentes modalidades de hurto.

Por ejemplo, el homicidio presenta una disminución del 12,5 %, al pasar de 176 casos en los primeros meses de 2025 a 154 en el mismo periodo de 2026. La extorsión, por su parte, registra una reducción del 85,8 %, con 47 denuncias frente a las 330 reportadas el año anterior.

En el caso del hurto a personas, la disminución es del 38,3 %, al pasar de 21.088 casos en 2025 a 13.017 en 2026. También se reportan reducciones en hurto a celulares, comercio, bicicletas, automotores y residencias, de acuerdo con los reportes oficiales.

Para enfrentar estos delitos, la administración distrital ha implementado operativos denominados ‘megatomas’, que incluyen controles en establecimientos, patrullajes conjuntos entre la Policía y el Ejército, y acciones de verificación en zonas priorizadas. Además, se han reforzado estrategias como la integración de cámaras privadas al sistema de videovigilancia y el aumento de operativos en diferentes puntos de la ciudad.

Publicidad

Las autoridades también han insistido en la importancia de la denuncia como herramienta para la investigación y judicialización de los casos, al tiempo que mantienen acciones de prevención y control en distintos sectores de la ciudad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co