Reportan ataque con drones al radar de Santana en El Tambo, Cauca: autoridades atienden la situación

En la mañana de este sábado 25 de abril, se reporta un ataque contra la infraestructura del radar aéreo de Santana, ubicado en el municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca. De acuerdo con la información oficial disponible, usaron drones acondicionados con explosivos, lo que ha generado una respuesta por parte de la Fuerza Pública en la zona, quienes neutralizaron el intento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según los reportes conocidos, al menos diez detonaciones se han registrado en inmediaciones de esta infraestructura, considerada clave para el control del espacio aéreo en el suroccidente del país y la región del Pacífico. La situación fue atendida por unidades del Ejército Nacional y de la Policía, que se encuentran en el lugar con el objetivo de mantener la operación del radar y garantizar la seguridad en el área.



La Aeronáutica Civil se pronunció

La Aeronáutica Civil confirmó que el radar de Santana fue atacado y que la Fuerza Pública permanece en el sitio realizando labores de defensa. A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, la entidad señaló: “Rechazamos de manera categórica el ataque terrorista contra el radar de Santana, infraestructura civil esencial para la seguridad y el control del espacio aéreo nacional”.

En el mismo mensaje, la entidad expresó su apoyo . “Nuestra total solidaridad y respaldo para nuestro personal técnico y los valientes soldados de las Fuerzas Militares y a los Policías que, a esta hora, permanecen en las instalaciones defendiendo la soberanía y los activos estratégicos del Estado”, indicó.



El radar de Santana cumple una función estratégica para la vigilancia y control del tráfico aéreo en una amplia zona del país, por lo que cualquier afectación a su operación podría tener implicaciones en la gestión del espacio aéreo. Hasta el momento, no se han reportado daños confirmados sobre su funcionamiento ni afectaciones al personal técnico.



Rechazamos de manera categórica el ataque terrorista contra el radar de Santana, infraestructura civil esencial para la seguridad y el control del espacio aéreo nacional. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) April 25, 2026

Publicidad

Otro atentado en Cauca

En paralelo a estos hechos, en la ciudad de Popayán, capital del Cauca, la Tercera División del Ejército Nacional, por medio de su cuenta de X, informó sobre la neutralización de un dron que contenía explosivos y que, según las autoridades, iba dirigido contra el Cantón Militar José Hilario López.

De acuerdo con el reporte oficial, “la reacción oportuna de nuestros soldados permitió proteger la integridad de la unidad militar y de la población aledaña. Las tropas mantienen el control del sector y adelantan las verificaciones correspondientes”. Las autoridades también indicaron que no se registran afectaciones al personal militar ni a las instalaciones en este punto.

Publicidad

Estos hechos se producen en medio de un contexto de seguridad complejo en el suroccidente colombiano, tras los recientes atentados registrados en Cali, Palmira y Jamundí, en el vecino departamento del Valle del Cauca. Hechos que serían adjudicados a las estructuras a cargo de Alias Marlon.

Aunque las autoridades no han entregado mayores detalles sobre los responsables del ataque al radar, las operaciones en terreno continúan con el fin de controlar la situación y avanzar en las verificaciones correspondientes.

Por ahora, la Fuerza Pública mantiene presencia en los puntos afectados y continúa con las acciones para garantizar la seguridad tanto de las instalaciones estratégicas como de la población civil en la región. Entretanto, las entidades del Estado reiteran su seguimiento a lo ocurrido y el despliegue de capacidades para atender estos hechos.

#AEstaHora | En el Cantón Militar José Hilario López, en Popayán, #Cauca, tropas del @COL_EJERCITO neutralizaron un dron acondicionado con explosivos, evitando así una acción terrorista.



La reacción oportuna de nuestros soldados permitió proteger la integridad de la unidad… pic.twitter.com/ke6vGIHtAr — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) April 25, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co