¿Lo sintió? Reportan nuevo temblor en Colombia hoy, sábado 7 de marzo de 2026: epicentro y magnitud

En la mañana de este sábado 7 de marzo de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo en el departamento del Meta. Su magnitud, según el reciente boletín, fue baja, alcanzando un valor de 2.9, y presentando una profundidad superficial inferior a los 30 kilómetros. Tal movimiento telúrico ocurrió hacia las 10:08 de la mañana.
Su epicentro fue en el municipio de Cubarral, Meta, y no dejó personas o estructuras afectadas por dicho incidente. Este es el tercer sismo registrado durante el día a nivel nacional, pues antes del mismo acontecieron otros movimientos telúricos en Los Santos (Santander) de 3.1 y 3.2 respectivamente.
¿Por qué tiembla tanto en Colombia?
Es normal que en Colombia tiemble con frecuencia; de hecho, el país es uno de los puntos con mayor actividad sísmica del mundo. Esto se debe a que estamos ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico, justo donde convergen varias placas tectónicas: la de Nazca, Cocos y Suramérica.
¿Por qué ocurre esto?
- Subducción:la placa de Nazca se mete debajo de la suramericana. Este choque no solo creó nuestras tres cordilleras, sino que es la causa principal de los sismos en el Pacífico y el suroccidente (como el reciente temblor en Toribío).
- Fallas Geológicas: contamos con fracturas internas como las fallas de Romeral y Algeciras, que liberan energía acumulada periódicamente.
- Frecuencia: según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurren unos 2.500 sismos mensuales, aunque la mayoría pasan desapercibidos.
Reporte de seguridad y recomendaciones
- Sin daños graves: hasta ahora, no se registran víctimas ni afectaciones estructurales importantes, aunque sigue el monitoreo en Toribío y alrededores.
- Información oficial: El SGC actualiza sus reportes constantemente; es vital seguir fuentes técnicas para evitar la desinformación.
- La ciencia es clara: Es imposible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un temblor. Se pide a la comunidad mantener la calma y no replicar cadenas falsas.
