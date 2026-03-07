¿Lo sintió? Reportan nuevo temblor en Colombia hoy, sábado 7 de marzo de 2026: epicentro y magnitud

En la mañana de este sábado 7 de marzo de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo en el departamento del Meta. Su magnitud, según el reciente boletín, fue baja, alcanzando un valor de 2.9, y presentando una profundidad superficial inferior a los 30 kilómetros. Tal movimiento telúrico ocurrió hacia las 10:08 de la mañana.

Su epicentro fue en el municipio de Cubarral, Meta, y no dejó personas o estructuras afectadas por dicho incidente. Este es el tercer sismo registrado durante el día a nivel nacional, pues antes del mismo acontecieron otros movimientos telúricos en Los Santos (Santander) de 3.1 y 3.2 respectivamente.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Es normal que en Colombia tiemble con frecuencia; de hecho, el país es uno de los puntos con mayor actividad sísmica del mundo. Esto se debe a que estamos ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico, justo donde convergen varias placas tectónicas: la de Nazca, Cocos y Suramérica.



¿Por qué ocurre esto?

Subducción: la placa de Nazca se mete debajo de la suramericana. Este choque no solo creó nuestras tres cordilleras, sino que es la causa principal de los sismos en el Pacífico y el suroccidente (como el reciente temblor en Toribío ).

la placa de Nazca se mete debajo de la suramericana. Este choque no solo creó nuestras tres cordilleras, sino que es la causa principal de los sismos en el Pacífico y el suroccidente (como el reciente temblor en ). Fallas Geológicas: contamos con fracturas internas como las fallas de Romeral y Algeciras , que liberan energía acumulada periódicamente.

contamos con fracturas internas como las fallas de , que liberan energía acumulada periódicamente. Frecuencia: según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurren unos 2.500 sismos mensuales, aunque la mayoría pasan desapercibidos.

Reporte de seguridad y recomendaciones

Sin daños graves: hasta ahora, no se registran víctimas ni afectaciones estructurales importantes, aunque sigue el monitoreo en Toribío y alrededores. Información oficial: El SGC actualiza sus reportes constantemente; es vital seguir fuentes técnicas para evitar la desinformación. La ciencia es clara: Es imposible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un temblor. Se pide a la comunidad mantener la calma y no replicar cadenas falsas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL