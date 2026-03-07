En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Lo sintió? Reportan nuevo temblor en Colombia hoy, sábado 7 de marzo de 2026: epicentro y magnitud

¿Lo sintió? Reportan nuevo temblor en Colombia hoy, sábado 7 de marzo de 2026: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano publicó un reciente boletín sobre un movimiento telúrico acontecido en Colombia este sábado. Le contamos todo lo que debe saber al respecto.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de mar, 2026
Temblor en Colombia 7 de marzo
El SGC reveló detalles sobre el epicentro y la magnitud del sismo. -
Foto: Servicio Geológico Colombiano

En la mañana de este sábado 7 de marzo de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo en el departamento del Meta. Su magnitud, según el reciente boletín, fue baja, alcanzando un valor de 2.9, y presentando una profundidad superficial inferior a los 30 kilómetros. Tal movimiento telúrico ocurrió hacia las 10:08 de la mañana.

Su epicentro fue en el municipio de Cubarral, Meta, y no dejó personas o estructuras afectadas por dicho incidente. Este es el tercer sismo registrado durante el día a nivel nacional, pues antes del mismo acontecieron otros movimientos telúricos en Los Santos (Santander) de 3.1 y 3.2 respectivamente.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Es normal que en Colombia tiemble con frecuencia; de hecho, el país es uno de los puntos con mayor actividad sísmica del mundo. Esto se debe a que estamos ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico, justo donde convergen varias placas tectónicas: la de Nazca, Cocos y Suramérica.

¿Por qué ocurre esto?

  • Subducción:la placa de Nazca se mete debajo de la suramericana. Este choque no solo creó nuestras tres cordilleras, sino que es la causa principal de los sismos en el Pacífico y el suroccidente (como el reciente temblor en Toribío).
  • Fallas Geológicas: contamos con fracturas internas como las fallas de Romeral y Algeciras, que liberan energía acumulada periódicamente.
  • Frecuencia: según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurren unos 2.500 sismos mensuales, aunque la mayoría pasan desapercibidos.

Reporte de seguridad y recomendaciones

  1. Sin daños graves: hasta ahora, no se registran víctimas ni afectaciones estructurales importantes, aunque sigue el monitoreo en Toribío y alrededores.
  2. Información oficial: El SGC actualiza sus reportes constantemente; es vital seguir fuentes técnicas para evitar la desinformación.
  3. La ciencia es clara: Es imposible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un temblor. Se pide a la comunidad mantener la calma y no replicar cadenas falsas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

