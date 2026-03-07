Pico y placa en Ibagué del 9 al 13 de marzo: prográmese para evitar multas e inmovilizaciones

La ciudad de Ibagué continuará aplicando la medida de pico y placa durante la semana del 9 al 13 de marzo de 2026, manteniendo el esquema vigente para el primer semestre del año. La restricción, que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión en las vías principales, opera de lunes a viernes y se basa en el último dígito de la placa del vehículo.



De acuerdo con la rotación establecida por la Alcaldía, los vehículos particulares enfrentarán la siguiente restricción durante la semana:



Lunes 9 de marzo: 8 y 9

Martes 10 de marzo: 0 y 1

Miércoles 11 de marzo: 2 y 3

Jueves 12 de marzo: 4 y 5

Viernes 13 de marzo: 6 y 7

Este calendario corresponde a la rotación oficial del primer semestre de 2026, vigente desde el 2 de enero y sin modificaciones posteriores.

La medida se aplica en jornada continua, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., y no está activa los sábados, domingos ni días festivos.

Además, se mantiene la llamada hora valle, permitida exclusivamente para vehículos matriculados en Ibagué: de 9:00 a 11:00 a. m. y de 3:00 a 5:00 p. m.



¿Cómo funciona el pico y placa en Ibagué?

El pico y placa en Ibagué regula la movilidad de los vehículos particulares según el último dígito de la placa, restringiendo su circulación de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y 9:00 p. m.

La medida busca descongestionar las principales vías urbanas y optimizar el flujo vehicular en horas de alta demanda.



La hora valle, uno de los elementos más importantes de la normativa, permite que los vehículos matriculados en Ibagué puedan circular durante ventanas de tiempo especiales (9:00–11:00 a. m. y 3:00–5:00 p. m.), incluso si están en día de restricción.



¿Qué vehículos tienen restricción durante el pico y placa en Ibagué?

La medida aplica únicamente a vehículos particulares, sin importar su modelo o cilindraje. Durante el horario de pico y placa, estos vehículos no pueden circular si su placa coincide con el día asignado.



En el caso de taxis y transporte público colectivo, existen esquemas de restricción independientes que funcionan todos los días, incluso cuando la medida no aplica para vehículos particulares. Por ejemplo, para el 5 de marzo, los taxis con placa terminada en 9 tenían restricción durante todo el día.



¿Qué vehículos sí pueden salir durante el pico y placa en Ibagué?

Según la normativa vigente, los siguientes vehículos están exentos de la restricción:



Motocicletas (no tienen pico y placa).

Vehículos híbridos y eléctricos.

Vehículos oficiales y del Ministerio Público.

Vehículos de emergencia, incluyendo ambulancias, bomberos y organismos de socorro.

Vehículos de servicios públicos domiciliarios como energía, acueducto, gas y aseo.

Vehículos que transporten personas con discapacidad.

Adicionalmente, vehículos de medios de comunicación, transporte de valores, distribución de alimentos y autoridades judiciales también cuentan con exenciones específicas.



¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa en Ibagué?

Quienes no respeten la restricción del pico y placa en Ibagué deberán asumir una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), tal como lo establece el Código Nacional de Tránsito y la normatividad local.

Además de la multa económica, el vehículo será inmovilizado, lo que implica costos adicionales por grúa y patios.

La Secretaría de Movilidad enfatiza que la medida está siendo controlada mediante agentes de tránsito y cámaras de fotodetección desde el 10 de enero, sin periodo pedagógico vigente.

