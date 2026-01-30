¿Cuáles pueden ser las causas de los accidentes aéreos en Colombia? Esto dice experto de Aerocivil

La Aeronáutica Civil abrió una investigación para determinar las causas que originaron un nuevo accidente aéreo, esta vez, de un avión al servicio de Satena en el que se desplazaban 15 personas, entre ellas el congresista Diógenes Quintero.

Es la segunda aeronave que se estrella en un mes en Colombia. La primera tragedia se reportó el 10 de enero de 2026, cuando la avioneta del artista Yeison Jiménez cayó poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón en el municipio de Paipa, Boyacá. El músico y sus cinco acompañantes, que hacían parte de su equipo de trabajo, fallecieron de forma instantánea.

El 28 de enero, 18 días después, se registró un nuevo accidente aéreo. Esta vez fue con un avión al servicio de Satena, en el que viajaban 15 personas, incluidas los dos tripulantes. (Lea también: Testimonio del hombre que decidió no subir al avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander)



La aeronave, que había salido de Cúcuta, en Norte de Santander, debía aterrizar en Ocaña poco después del mediodía, pero durante el recorrido desapareció del radar.



Sucedió lo peor: se estrelló “en la última parte de la cima de una montaña. Estamos hablando de 6.400 pies de elevación de la montaña y los últimos 150 metros es donde vemos una huella de desplazamiento de la aeronave”, detalló en Noticias Caracol el coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de la Aerocivil.

El avión fue encontrado en una zona boscosa de la vereda Curasica, un área montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén, de Norte de Santander, situado a solo media hora de Ocaña y de difícil acceso, por lo que las labores de rescate de los cuerpos no fue una tarea fácil.



¿El piloto había reportado algún tipo de emergencia?

De acuerdo con el experto de la Aerocivil, “en redes hay una difusión de una información supuestamente de una última comunicación. Esta información que está en redes en este momento no es confirmada. Tenemos en nuestras manos los grabadores de voz. Hoy empezamos a hacer ese proceso de recuperación, de descarga y de análisis para confirmar la veracidad de la comunicación que se generó desde la cabina de mando de la aeronave. En ese momento ya nosotros podremos identificar dentro de una comunicación técnica, dentro de un lenguaje técnico que utilizan los pilotos, cuál fue la última advertencia, comunicación o lo último que alcanzó a reportar la tripulación antes del impacto final”.



¿El avión de Satena iba a la altura establecida?

“Definitivamente no”, aseguró el coronel Bello. “Hay un punto donde precisamente por esa variación de altura, o esa modificación de altura, o esa modificación en el plan de vuelo, o esa modificación en el perfil de vuelo para cumplir esta ruta, es donde se genera un punto donde tenemos que entrar a investigar y a identificar por qué en esta posición estaban en esta altura para generar precisamente el impacto final contra el terreno”.

Sobre las causas del accidente, el experto dijo que “puede haber varios factores. Definitivamente hay un factor humano que tenemos que entrar a revisar, por qué hay una decisión de descender. Pero alrededor de esa decisión de descender en un punto que en este momento nos genera un interrogante enorme, puede haber factor de tecnología, puede haber factor de herramientas de navegación, puede haber un factor de toma de decisiones al interior de la cabina para descender, digamos que antes de tiempo”.



¿Por qué han ocurrido dos accidentes similares en Colombia?

El coronel Bello hizo un llamado para los colombianos tengan “en cuenta que volar en Colombia no es tan sencillo. Volar en Colombia tiene unas condiciones especiales por las cadenas montañosas que nosotros encontramos a lo largo del país, por las condiciones meteorológicas que encontramos en este momento”.

Destacó que “las tripulaciones en Colombia son sujetas a una serie de entrenamientos que son bastante exigentes. Tanto los pilotos, como los primeros oficiales, como las tripulantes de cabina, en el caso de hacer aviación de transporte pasajeros, son tripulaciones que están constantemente siendo monitoreadas, vigiladas, supervisadas, pero a veces suceden estos casos que pueden parecer muy frecuentes o que hay un tiempo muy reducido para que suceda un accidente y otro, pero cada accidente es diferente y cada accidente tiene un contenido o tiene una serie de situaciones diferentes”.

“Por eso se adelanta el proceso de investigación, porque a veces puede estar direccionado desde el factor humano, o puede estar involucrado el factor técnico de mantenimiento, o puede haber una línea de factor operacional. Por eso es tan importante la rigurosidad de la investigación técnica del accidente para poder identificar precisamente esa causa raíz”, explicó.

Fue enfático en decir que “si tú tratas de hacer una comparación entre estos dos accidentes, son dos situaciones completamente diferentes. Lo que nosotros hemos logrado identificar en este momento y que tenemos dentro del proceso de investigación en cada uno de los accidentes es completamente diferente”.

