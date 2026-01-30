La última conversación de piloto de avión de Satena con torre de control antes del fatal accidente

El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció este miércoles en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), con 15 personas a bordo, fue hallado accidentado y sin sobrevivientes. La tragedia es materia de investigación y, de hecho, la Aeronáutica Civil ya encontró la caja negra, clave para determinar qué pudo haber pasado.

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó el miércoles en la mañana del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de unos 25 minutos con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar.



A bordo iban 13 pasajeros, entre ellos el congresista Diógenes Quintero Amaya, y dos tripulantes, agregó la aerolínea en un comunicado. Según Satena el avión de matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, "operada por la empresa Searca, y en la que se transportaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas".



La última conversación entre piloto y torre de control

Satena agregó que el vuelo NSE8849 que "despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am".



La tripulación estaba compuesta por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega, quienes antes del accidente le informaron a la torre de control que comenzaban el inicio del descenso hacia Ocaña.

“Cúcuta, aproximación. Satena 8849 estaría listo a descenso”, señaló la tripulación. De inmediato, la torre de control en Cúcuta respondió: “Satena 8849, descenso a discreción. Sin tránsito reportado. QNH 1016. Notifique 10 millas antes de Ocaña”.

Posteriormente, la tripulación añadió: “1016, llamar a 10 millas fuera y descenso a discreción preparado”. Luego, desde la torre de control de Cúcuta les comunicó a los tripulantes la frecuencia en Ocaña. Sin embargo, desde ese momento, el avión de Satena se perdió del radar. Una de las hipótesis del siniestro son las difíciles condiciones del clima que había para el mediodía de este miércoles.

El coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de Aerocivil, explicó en Noticias Caracol que ya tienen en su poder información clave para detallar qué ocurrió, como un impacto de la aeronave en la cima de una montaña y se ve una huella de desplazamiento. “Dentro de los diferentes materiales tenemos las grabadoras de voz y datos con las que se podrá adelantar de manera ágil la investigación”, añadió

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander, situado a solo media hora de Ocaña.



¿Quiénes son las víctimas del accidente aéreo?

En el avión, además del congresista Diógenes Quintero Amaya, viajaba su asistente Natalia Acosta. Los otros pasajeros fueron identificados como María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo (candidato al Congreso), Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía.

Con información de EFE