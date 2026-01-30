Tres temblores en Colombia durante la madrugada de este 30 de enero: epicentro y profundidad

Durante la madrugada de este jueves 30 de enero, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró tres temblores consecutivos en el departamento de Santander, específicamente en el nido sísmico de Los Santos, una de las zonas con mayor actividad tectónica del país. Aunque los eventos no causaron daños ni afectaciones reportadas, sí fueron percibidos por habitantes de municipios cercanos.

Tres temblores en Santander hoy

El primer sismo ocurrió a las 12:10 a. m., con una magnitud de 2,8 y una profundidad de 151 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento profundo. De acuerdo con el SGC, el epicentro se localizó a 8 kilómetros de Los Santos, y fue sentido principalmente en el municipio de Zapatoca, donde se reportó la mayor intensidad percibida. El evento fue analizado de forma manual, con información recopilada por 53 estaciones sísmicas.

Posteriormente, a la 1:28 a. m., se presentó el segundo movimiento telúrico, de magnitud 2,2 y una profundidad de 141 kilómetros. Este sismo fue localizado a 9 kilómetros de Zapatoca y a 12 kilómetros de Los Santos. A diferencia del primero, este evento fue procesado de manera automática y contó con el registro de siete estaciones. Su menor magnitud hizo que fuera percibido de manera leve por la población.



El tercer temblor se registró a las 2:56 a. m., con una magnitud de 2,6 y una profundidad similar al primer evento, de 151 kilómetros. El epicentro se ubicó a 11 kilómetros de Los Santos y a 12 kilómetros de Zapatoca. Este sismo también fue analizado manualmente y contó con el respaldo de 12 estaciones sísmicas, lo que permitió una caracterización precisa del evento.



¿Por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander?

El municipio de Los Santos, en Santander, es reconocido por el Servicio Geológico Colombiano como una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. Esta constante ocurrencia de temblores no es casual ni reciente, sino que responde a características geológicas muy particulares del subsuelo colombiano.



Según el SGC, en esta región se encuentra el llamado “nido sísmico de Bucaramanga”, una estructura geológica única en el mundo. Se trata de un volumen profundo de la corteza terrestre donde se concentran miles de sismos cada año, la gran mayoría de baja magnitud y gran profundidad, generalmente entre 130 y 170 kilómetros bajo la superficie. Aunque popularmente se le asocia con Bucaramanga, su epicentro más frecuente se localiza cerca de Los Santos.

La principal causa de esta actividad es la interacción de placas tectónicas. En el nororiente de Colombia, la placa de Nazca, la placa Caribe y el bloque suramericano interactúan de forma compleja. En el caso específico del nido sísmico, el SGC explica que los sismos se producen por la subducción profunda de una porción de la placa de Nazca, que desciende al interior del manto terrestre. Al aumentar la presión y la temperatura, la roca se fractura, liberando energía en forma de sismos.

Una de las características más llamativas de estos temblores es su gran profundidad, lo que reduce su capacidad de causar daños en superficie. Por esta razón, aunque en Los Santos se registran cientos de sismos al mes, la mayoría no se sienten o se perciben de forma leve. Solo los eventos de mayor magnitud logran ser sentidos en municipios cercanos como Zapatoca, Girón o Bucaramanga.

El Servicio Geológico Colombiano ha señalado que esta actividad sísmica es natural y continua, y no implica que se esté acumulando energía para un gran terremoto inminente. No obstante, recuerda que Colombia es un país sísmicamente activo y que todos los ciudadanos deben estar preparados, independientemente de la región donde vivan.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL