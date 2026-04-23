¿Lo sintió? Reportan temblor en Colombia en la tarde de este jueves 23 de abril: epicentro

Un movimiento telúrico de magnitud 3,1 fue reportado en la tarde del jueves 23 de abril de 2026 en el departamento de Santander, con epicentro cercano al municipio de Los Santos, según información oficial del Servicio Geológico Colombiano. De acuerdo con el boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió a las 2:05 p.m., y tuvo una profundidad de 151 kilómetros.

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El epicentro fue ubicado en inmediaciones del municipio de Los Santos, una zona reconocida por su actividad sísmica frecuente dentro del territorio colombiano. Otros municipios cercanos al punto de referencia incluyen Jordán, a aproximadamente 8 kilómetros, y Cepitá, a unos 14 kilómetros de distancia.

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Las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas tras el evento. Sin embargo, como es habitual, las entidades de gestión del riesgo mantienen monitoreo constante ante cualquier variación en la actividad sísmica.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La frecuencia de estos eventos en el país no es un hecho aislado ni fortuito, sino que responde a la ubicación geográfica de Colombia en una zona de alta complejidad tectónica. El territorio nacional se encuentra en el punto de convergencia de tres placas principales: la Placa de Nazca, la Placa del Caribe y la Placa de Suramérica. Esta interacción genera una liberación constante de energía debido a diferentes procesos geológicos:



Subducción: La placa de Nazca se introduce debajo de la placa suramericana en la costa del Pacífico. Este proceso es responsable de gran parte de la actividad sísmica y volcánica en el occidente y centro del país.

La placa de Nazca se introduce debajo de la placa suramericana en la costa del Pacífico. Este proceso es responsable de gran parte de la actividad sísmica y volcánica en el occidente y centro del país. Fallas geológicas : Además del choque de placas, el interior de Colombia está atravesado por numerosos sistemas de fallas activas, como la Falla de Romeral o la Falla del Piedemonte Llanero. Estos quiebres en la corteza terrestre acumulan tensión que se libera en forma de sismos de diferentes magnitudes.

: Además del choque de placas, el interior de Colombia está atravesado por numerosos sistemas de fallas activas, como la Falla de Romeral o la Falla del Piedemonte Llanero. Estos quiebres en la corteza terrestre acumulan tensión que se libera en forma de sismos de diferentes magnitudes. El Nido Sísmico de Bucaramanga: Cerca del área del reporte actual se encuentra una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. En este punto específico de Santander se registran temblores casi a diario debido a una concentración de fuerzas tectónicas en la profundidad de la litosfera.

El Servicio Geológico Colombiano reitera que el país es sísmicamente muy activo, lo que explica que se registren en promedio 2.500 sismos al mes, aunque la gran mayoría de ellos son imperceptibles para el ser humano. La entidad recomienda a la ciudadanía mantener la calma y seguir únicamente los canales de información oficiales para evitar la propagación de datos inexactos.



Este tipo de boletines son preliminares y están sujetos a cambios técnicos conforme se procesa la información de las estaciones de monitoreo distribuidas en la región. La vigilancia continúa de manera permanente para evaluar cualquier réplica o cambio en la actividad geológica de la zona de Santander.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co