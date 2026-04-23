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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El recorrido de hinchas de Nacional asesinados en Bogotá durante riña con barristas del Junior

El recorrido de hinchas de Nacional asesinados en Bogotá durante riña con barristas del Junior

En medio de lo sucedido, un hincha del Junior habría sacado un arma de fuego y asesinó a dos personas. Cuatro más resultaron heridas y hubo un capturado.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Una riña entre hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en Bogotá dejó a dos personas muertas en la noche del miércoles. Además, de los fallecidos, las autoridades de la ciudad reportaron varias personas heridas tras los enfrentamientos entre barristas.

Todos los miércoles, decenas de hinchas de Nacional se acercan al sector de La Rebeca, en el centro de Bogotá, para planificar viajes para ir a ver su equipo a los diferentes estadios del país.

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Después de su reunión, varios de estos hinchas salieron hacia el barrio Santa Fe, a una zona de tolerancia de la ciudad, donde se encontraron con unos hinchas del Junior de Barranquilla, donde comenzó la riña.

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Según las autoridades, varios de los hinchas de ambos equipos tenían armas cortopunzantes, además de armas de fuego. En medio de la pelea entre estas personas, un hincha del Junior accionó un arma de fuego y mató a dos personas.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, habló con Noticias Caracol y entregó detalles de lo sucedido: “El día de hoy ocurrió un hecho de intolerancia en el cual se enfrentaron dos barras, de Nacional y de Junior. Desde La Rebeca los hinchas de nacional venían desplazándose, encontraron a unas personas hinchas de Junior, que manifestaron que no debían estar allí, hay una persecución, inició una riña múltiple, en la cual muchas personas empezaron a agredirse. Lamentablemente, en medio de la riña en este lugar, salió una persona con arma de fuego y generó unos heridos. Por arma de fuego tenemos 3 personas heridas y otras 3 heridas con armas cortopunzantes. Lamentablemente, como resultado de estas heridas, dos personas perdieron la vida”.

El general aseguró que las personas que resultaron heridas eran todas hinchas de Atlético Nacional.

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Sobre el estado de las personas lesionadas, el comandante indicó que “están estables y bajo observación médica”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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