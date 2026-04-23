¿Por qué comenzó riña entre barristas de Nacional y Junior que dejó dos hinchas muertos?

Una batalla campal en el centro de Bogotá dejó a dos personas asesinadas. De acuerdo con las autoridades, hinchas de Nacional se encontraron con barristas del Junior de Barranquilla que iban de paso por la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires.



El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, habló con Noticias Caracol sobre lo sucedido: “El día de hoy ocurrió un hecho de intolerancia en el cual se enfrentaron dos barras, de Nacional y de Junior. Desde La Rebeca los hinchas de nacional venían desplazándose, encontraron a unas personas hinchas de Junior, que manifestaron que no debían estar allí, hay una persecución, inició una riña múltiple, en la cual muchas personas empezaron a agredirse. Lamentablemente, en medio de la riña en este lugar, salió una persona con arma de fuego y generó unos heridos”.



Hincha de Junior habría disparado contra hinchas de Nacional

Los insultos se hicieron presentes en estos hechos y, en medio del malestar, peleando por los colores de dos equipos, uno de los hinchas de Junior habría sacado un arma de fuego y comenzó a disparar. Mientras esto sucedía, otros se agredían con armas cortopunzantes.

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El coronel agregó que “por arma de fuego tenemos 3 personas heridas y otras 3 heridas con armas cortopunzantes. Lamentablemente, como resultado de estas heridas, dos personas perdieron la vida”.

Los cuatro hinchas que resultaron heridos fueron trasladados a las clínicas de Méderi y San José. Uno de los aficionados reviste gravedad.



Tras lo sucedido, los implicados en estos hechos escaparon y la Policía, la Fiscalía y la Sijín se encuentran investigando las cámaras de seguridad de la zona para identificar y darles captura a los responsables de estos hechos.



Finalmente, el comandante explicó que cada miércoles decenas de hinchas de Nacional se reúnen en la calle 24 con carrera 13 para llevar a cabo reuniones que definen la organización de viajes para ver a su equipo. “Hasta ahora, nunca había ocurrido una situación especial con ellos. Se reúnen a programar en dónde van a apoyar al equipo. Lamentablemente, hoy cuando pasaron por este lugar fueron agredidos, supuestamente, por hinchas del Junior”, puntualizó.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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